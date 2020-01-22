Навстречу транспортной реформе: Льготники уже могут заказать социальную карту

С 1 марта 2020 года в Твери и Калининском районе начнёт работать система льготного проезда в транспорте, подобная московской - по социальной карте. Социальная карта полностью заменит единый социальный поездной билет, или ЕСПБ. С тем отличием, что соцкарта будет действовать на всех без исключения маршрутах. К этому времени они как раз должны полностью обновиться в рамках новой модели пассажирских перевозок Твери и Калининского района.

Всё о том, как получить социальную карту и как ею пользоваться, выяснила «КП»-Тверь».

КОМУ ПОЛОЖЕН ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД

Как сообщили в Министерстве социальной защиты населения Тверской области, здесь, по сравнению с ЕСПБ, ничего не изменилось. Правом на льготный проезд в общественном транспорте могут пользоваться:

- участники Великой Отечественной войны и члены их семей;

- инвалиды и ветераны боевых действий;

- военнослужащие, ставшие инвалидами при исполнении обязанностей военной службы, и члены их семей;

- лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;

- инвалиды I, II, III групп, а также сопровождающие инвалида I группы;

- дети-инвалиды и один из родителей ребёнка-инвалида;

- ветераны труда, ветераны труда Тверской области, труженики тыла;

- реабилитированные лица и пострадавшие от политических репрессий;

- почётные доноры России и СССР;

- граждане, пострадавшие от воздействия радиации;

- дети войны: родившиеся с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года.

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД

Тут тоже без перемен - 302 рубля в месяц, как и сейчас по ЕСПБ. Количество поездок не ограничено. Воспользуетесь ли вы общественным транспортом всего дважды в месяц или каждый день будете ездить по городу с пересадками, на проезд вы потратите всё те же 302 рубля.

КАК ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ

Оформить карту можно в любом отделении Сбербанка. Выдавать социальные карты начнут 1 февраля. Но написать заявление на её получение, конечно, нужно заранее.

- Это можно сделать уже сейчас, - сообщили «КП»-Тверь» в Министерстве соцзащиты населения Тверской области. - Заявление примут в любом отделении Сбербанка. От вас потребуется паспорт. Карточку сделают в течение десяти дней.

Затем карточку необходимо будет зарегистрировать в соцзащите. Жители Твери могут это сделать в городском центре соцподдержки на Склизкова, 48 (кабинеты 110,111, 112, 114, 218, 222, 224, 304). Жителям Калининского района для регистрации карты необходимо прийти с ней в Центр соцподдержки Калининского района, его адрес: Тверь, наб. реки Лазури, д. 3 (кабинеты 9, 11, 12).

После этих процедур карта станет активной. Чтобы иметь право заплатить ею за проезд, необходимо будет каждый месяц класть 302 рубля на определённый счёт (счёт оператора единой системы управления транспортом общего пользования на территории Тверской области). Проще говоря, храниться эти деньги будут не на карте, она станет лишь носителем информации о том, что за месяц поездок вами заплачено и вы можете ездить по льготе.

Номер счёта, на который необходимо будет ежемесячно перечислять по 302 рубля, вам скажут в соцзащите при регистрации карты. Пополнить счёт можно любым удобным способом: через банкомат, личный онлайн-кабинет или мобильный банк.

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТЫ «МИР» ВСЁ ПРОЩЕ

Если у вас есть банковская карта платёжной системы «Мир» с возможностью бесконтактной оплаты, то оформлять соцкарту вам вообще не понадобится. Вы должны будете просто зарегистрировать свою банковскую карту в соцзащите по адресам, указанным выше, и перечислить 302 рубля на счёт оператора единой системы управления транспортом.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОЦКАРТОЙ И КАРТОЙ «МИР»

Просто прикладывать карту к валидатору в начале поездки.

Если же у вас появятся какие-либо вопросы, на них вам ответят по телефону горячей линии регионального министерства соцзащиты: 8 (4822) 34-90-18. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.