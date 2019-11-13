Год назад жителей Твери лишили трамвая

Четверть века назад, в 1993-м, по трамвайным линиям Твери ходило 248 вагонов. Отработав трудовую смену, горожане садились в шустрые «Татры», которые везли их в Старую Константиновку, на ДСК или «Искож», в Мигалово или в «Южный».

Со спокойным сердцем родители отправляли на трамвае своих ненаглядных сыновей и дочек заниматься в музыкальные школы, спортивные секции и кружки. Переживать было не о чем: трамвай придёт вовремя, куда ни попадя не свернёт и по надёжным рельсам довезёт ребёнка до нужной остановки.

Сегодня на дворе ноябрь 2019-го, и трамвая в Твери нет ровно год. 14 ноября 2018 года трамвайное движение в областной столице было остановлено, как тогда говорилось, временно: до обследования путей и принятия дальнейшего решения. Стоял почти такой же тёплый ноябрь, и надежда, что это не навсегда, тоже ещё теплилась. Хотя подозрения, что привычных глазу вагончиков на рельсах мы больше не увидим, были очевидны: слишком уж логично и последовательно уничтожался в последние пять лет тверской трамвай.

117 лет жители города ездили на трамваях на работу и домой, по делам и на свидания...Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

ДО ПОСЛЕДНЕГО ГОВОРИЛИ: «ДЕВЧОНКИ, НЕ УВОЛЬНЯЙТЕСЬ»

Открыто бить тревогу, что трамвайное движение по-тихому закроют, начали в сентябре 2018 года тверские вагоновожатые. Тогда, как сообщили сами работники трамвайного парка «КП»-Тверь», им поступило недвусмысленное предложение попробовать переучиться на водителя троллейбуса либо примкнуть к обслуживающему техперсоналу.

Но беспокоиться о будущем тверского трамвая его водители стали гораздо раньше, когда в августе 2015-го муниципальное электротранспортное предприятие «ГЭТ» объявило о своём банкротстве и электротранспорт перешёл в ведение МУП «ПАТП-1».

- Три года мы все словно сидели на пороховой бочке. Конец был нами ожидаем, давно ожидаем, - рассказала «КП»-Тверь» бывшая вагоновожатая Мария Тихомирова (имя и фамилия по её просьбе изменены).

Мария отработала водителем трамвая больше 20 лет, с 1995 года, и, по собственному признанию, профессию никогда бы не поменяла, если бы тверской трамвай остался жив.

- Руководство, несмотря на наши опасения, всегда говорило: всё будет хорошо. Даже когда закрыли трамвайное движение, нам твердили: «Девчонки, только не увольняйтесь». То же самое повторяли и этим летом, - вспоминает Марина. - А потом в одночасье расторгли трудовые договоры…

Всех водителей тверского трамвая уволили 7 августа 2019 года. До этого, с ноября 2018-го, они находились в вынужденном простое, но числились в МУП «ПАТП-1».

Конечно, предприятию была невыгодна ситуация с простаивающими не по своей вине сотрудниками, которым по закону необходимо платить. Но уволив водителей, городские власти попросили не делать поспешных выводов и сообщали, что примут вагоновожатых на работу обратно, как только восстановят трамвайное движение. Верят ли в это сами вагоновожатые?

- Нет, конечно, - грустно усмехается Мария. - В восстановление трамвая я не верю. И чтобы кто-то из наших надеялся, я не слышала.

Надёжные "КТМ-ки" и "Татры" возили пассажиров с раннего утра до позднего вечера, круглый год - и в дождь, и в снег.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

ПРИШЛИ «ДЖАМШУТКИ», И ТРАМВАИ СТАЛИ МЕШАТЬ

Трамвай шумит и осложняет жизнь автомобилистам - так говорят противники восстановления трамвайного движения в городе. А ещё он медленный, куда трамваю успеть за нынешним ритмом. Вагоновожатые на это только смеются.

- Те, кто считает, что трамвай городу не нужен, наверное, на нём толком не ездили. Я времена помню, когда от Республиканской до Капошвара не больше чем за 15 минут долетали. Не всякая машина так доедет. Ездили тройняками (сцепкой из трёх вагонов - Ред.), и все - битком! - рассказывает Мария. - Людей возили на производство с 4 утра и до часу ночи. Народ в нас нуждался. А потом, когда пошли «джамшутки», линия и стала хиреть… Запустили нас и отказались в итоге.

Ещё в конце 90-х от трамвая очистили улицы Софьи Перовской, Советскую и Вагжанова. В двухтысячных трамвай сначала перестал ходить через Восточный мост, а потом от Республиканской до Мигалово, от площади Терешковой до «Искожа» и от бульвара Цанова до «Южного». С 2014-го на трамвае стало не уехать в Старую Константиновку, а в 2015-м вся оставшаяся трамвайная система закрылась на ремонт. В этом же году движение трамваев открыли, но на ходу остался только маршрут № 5.

Трамвайные рельсы обследовали и пришли к закономерному выводу, что им нужен ремонт: где-то попроще, где-то капитальный. Подробностей, к сожалению, так и не узнал никто.

ДЛЯ РЕМОНТА АСФАЛЬТ КОВЫРЯТЬ НЕ РАЗРЕШИЛИ

Полную остановку трамвайного движения работники трампарка воспринимают как некую точку невозврата. Говорят, надежда ещё могла бы быть, если бы трамвай худо-бедно ходил, тем самым напоминая о своём существовании.

- Отремонтированные участки, от Комарова до вагонного завода, например, - замечательные линии! «Чухали» бы мы потихонечку, кое-где ремонт бы делался: где стяжечки поставить, где-то стыки поднять… Но это было никому не нужно, - считает вагоновожатая Мария. - Вот, например, на пересечении Чайковского и Ерофеева периодически вагоны сходили с рельсов. Там требовалось всего-то две стяжки поставить. Но асфальт, «московский», который там положили, ковырять не разрешили. Потому движение и остановили. Но ездить можно было. Не на «Сити Старах», конечно, - это вообще ошибка производителя. Но на «Татрах» ещё кататься и кататься, это такой трамвай! Его герметизировать - и в космос летать можно!

Новые "Сити Стары" колесили по Твери недолго и сегодня стоят в депо.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

ВЫТЕРЛИ О ВАГОНОВОЖАТЫХ НОГИ И ВЫБРОСИЛИ

С тех пор как с вагоновожатыми расторгли договоры, живётся им непросто: взрослым семейным людям, отработавшим долгие годы в одной профессии, сложно искать себя в жизни.

- На трамвай вернуться можно хоть сейчас: нас ждут в Питере, Москве, Туле. Когда стало известно о том, что с нами расторгли контракты, оттуда посыпались приглашения. Но бросить всё и уехать из города? Семейным людям такая роскошь непозволительна, - говорит Мария. - Чувствуем себя потерянно. Вытерли о нас ноги и выбросили за ненужностью…

Странно, но родной Твери квалифицированные кадры, равно как и надёжные, находящиеся на ходу трамваи, оказались не нужны.

О возможности переквалифицироваться в водители троллейбусов никто из вагоновожатых всерьёз не думает. Во-первых, пойти получать права нужной категории в их сегодняшнем положении - непосильная трата. А ещё бывшие сотрудники МУП «ПАТП-1» уверены, что дни тверского троллейбуса тоже сочтены. Да и сами работники троллейбусного парка, по словам Марии, сегодня ждут неминуемого закрытия, так же, как недавно вагоновожатые.

ОБОСОБЛЕННАЯ ТРАМВАЙНАЯ ЛИНИЯ, НОВЫЕ ВАГОНЫ И ОСТАНОВКИ

Сегодня, по информации МУП «ПАТП-1», в трамвайном парке Твери имеются восемь трамваев Sity Star, шесть КТМ и шесть «Татр Т-3» - всего двадцать вагонов.

- Трамваи в сохранности и стоят в закрытых тёплых боксах, - уверили «КП»-Тверь» в городской администрации.

Тем временем рельсы последнего, пятого маршрута где-то демонтировали, где-то просто закатали в асфальт - временно, для удобства автомобильного движения, как объясняют нам. Временно же снимают трамвайную контактную сеть на последнем формально существующем пятом маршруте. За год, что минул со дня полной остановки трамвая, тихой сапой последние признаки присутствия в городе трамвайного движения планомерно уничтожались.

В 2019 году в Твери активно демонтировали оставшиеся рельсы и снимали контактную сеть.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Но не так давно в сеть стали просачиваться сведения о месте трамвая в новой транспортной модели Твери. Если верить обнародованным данным, в 2020-2025 годах будет реконструировано и построено 23 километра трамвайных путей, отремонтировано депо, закуплено 22 новых вагона. Из старого состава на рельсы вернут восемь вагонов. Трамвайную линию обещают обособить от автомобильного движения и оборудовать прилегающие к ней посадочные площадки. Расплачиваться за проезд в трамваях можно будет при помощи валидаторов, расположенных у каждого входа...

Остаётся, правда, непонятным, почему на линию обещают вернуть всего восемь старых трамваев, если, согласно данным ПАТП, их двадцать. Если вернутся только «Сити Стары», то что будет с «Татрами» и «КТМ»? Зачем было снимать повсеместно контактную сеть, если пятый маршрут всё-таки планируется вернуть? Что будет с системой оплаты проезда картой «Иволга», от которой уже практически ничего не осталось, несмотря на грандиозные планы её развития? В общем, вопросы, вопросы, вопросы...

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Мнение горожан не учли

В этом вопросе главное не то, что год назад у нас украли трамваи, а то, что с горожанами никто не захотел если не посоветоваться, то хотя бы поговорить. Ведь все официальные комментаторы, несмотря ни на что, уверяли, что трамваи будут ходить. Вот, например, слова бывшего начальника ПАТП-1 Артура Сычёва, адресованные «КП»-Тверь» 5 декабря 2018 года, через три недели после снятия трамваев с маршрута:

- Наша концепция не меняется: вопрос закрытия трамвайного движения не рассматривается! Ни разу на совещаниях мы не обсуждали эту вероятность как допустимую. Напротив, мы говорим, во-первых, о восстановлении имеющегося маршрута № 5, а во-вторых, о дальнейшем восстановлении существовавших маршрутов.

Но горожане не верили и кивали на слухи, что судьба трамваев уже окончательно решена. Ан нет, им говорили, что всё не так. И даже когда судьба трамваев стала до неприличия очевидной, городские чиновники продолжали держаться выбранной тактики - ничего не признавать.

Возможно, когда-нибудь в рамках новой концепции развития транспорта трамвай и появится, но это сейчас видится таким далёким и нереальным. И опять же, никак не влияющим на то, что к тверичанам, единственным хозяевам города, отнеслись как к досадной помехе, а не как к людям, которым и всего-то надо было лишь сказать правду.

А люди не глупы и видят, как цинично попрано не только их мнение, но и федеральный закон, а именно статья 28 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Эта статья предполагает проведение публичных слушаний, но... Когда им нужно, они слепы, глухи и немы...

А тем временем в ознаменование первой годовщины ликвидации трамвая мы выпустили памятный знак «За ликвидацию тверского трамвая». Автор Татьяна Румянцева. Смотрите, вспоминайте, знайте, как это было...

Памятный знак «За ликвидацию тверского трамвая»: бюрократический кулак, разбивающий вагончик.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Олег ЗИНЧЕНКО

У Твери украли самобытность

Для кого-то звук трамвая утром на разворотном кольце был сигналом к подъёму на работу, для кого-то ночной ремонтный трамвай напоминал, что пора домой. А встречи на остановках, а битком забитые в час пик сдвоенные и строенные вагоны, а неторопливый бег вагончиков по древнему городу, а влюблённые парочки, которые просто катались на трамваях… Читайте далее...