Сначала в Твери временно отменили трамвай, теперь временно закатывают рельсы в асфальт

В районе тверского автовокзала на улице Коминтерна латают дорогу. Ремонт там начался в преддверии перекрытия Бурашевского путепровода, которое начнётся 22 июля и продлится около года. Для объезда закрытого путепровода автомобилистам понадобятся крепкие дороги, и перекрёсток Коминтерна - Завидова не единственный участок, который спешно приводят в порядок в последнее время.

Всё бы ничего, но асфальт положили прямо на трамвайные пути. Они принадлежат пятому трамвайному маршруту, единственному, который ещё официально как бы существует в городе. Сейчас они бесполезны - звенящего трамвая, бегущего по маршруту № 5, мы не видели с осени прошлого года. Но согласно официальной позиции городской власти, трамвайное движение прекращено не навсегда, а лишь временно, до тех пор пока не будут отремонтированы рельсы.

Напомним, в 2015 году остатки тверской трамвайной системы, которая до этого планомерно сокращалась, остановили для ремонта. После него на маршрут вернулся лишь пятый трамвай. Но через три года, 14 ноября 2018-го, и он прекратил работу. С этого времени трамвая в городе нет.

Эксперты, обследовавшие пути, заключили тогда, что на большинстве участков необходим серьёзный ремонт, где-то подъёмочный, где-то капитальный. И пока он не будет выполнен, трамвайное движение запускать нельзя. Это просто-напросто небезопасно. Средства, которые потребуются на ремонт, тогда оценили в сумму около полумиллиарда рублей.

Однако Артур Сычёв, возглавлявший до недавнего времени городское муниципальное транспортное предприятие «ПАТП-1», смотрел в будущее оптимистично и утверждал, что вопрос о ликвидации трамвайного движения не стоит.

- Ни разу мы не обсуждали эту вероятность как допустимую. Напротив, мы говорим, во-первых, о восстановлении имеющегося маршрута № 5, а во-вторых, о дальнейшем восстановлении существовавших маршрутов, - такую позицию Артур Сычёв обозначил в разговоре с «КП»-Тверь» в декабре 2018 года. - Самое главное сейчас - обеспечить безопасность перевозок, комфорт и скорость.

О том, когда начнётся ремонт трамвайных рельсов, по сию пору не известно. Зато к временной остановке трамвайного движения присоединяются всё новые временные меры, каждая из которых заставляет в очередной раз задуматься, а планируется ли вообще возвращение трамвая на дороги города.

Вспомнить хотя бы остановки близ перекрёстков, которые теперь в большинстве случаев разделены на трамвайные и автобусные. Первые остались до перекрёстка, вторые перенесены за него. Но если новые автобусные остановочные павильоны за перекрёстками появились, то на месте демонтированных трамвайных они есть не везде. Отсутствует, например, такой павильон на Тверском проспекте напротив бывшего «Детского мира» или на улице Благоева.

Временной мерой, заставившей город вновь судачить о том, что трамвая нам больше не видать, стало и недавнее изменение схемы дорожного движения при спуске с Нового моста. Поворачивать на улицу Советскую в направлении площади Ленина разрешили с трамвайных путей, что раньше было запрещено, так как мешало ходу трамваев. В областной Госавтоинспекции отметили, что изменения введены для удобства автомобилистов из-за неопределённого срока ввода в эксплуатацию трамвайного движения в городе.

То, что на пересечении улиц Коминтерна и Завидова рельсы последнего трамвайного маршрута закатали в асфальт, тоже оказалось мерой временной.

- Пока Бурашевский путепровод закрыт на ремонт, это необходимо для свободного проезда автомобилей через улицу Александра Завидова по направлению к Южному мосту, - уточнили в городской администрации.

Действительно, в связи с грядущим закрытием движения по Бурашевскому путепроводу улица Коминтерна примет большой автомобильный поток. Левый поворот на Волоколамский проспект с Коминтерна будет запрещён, и попасть на Волоколамку от автовокзала можно будет как раз через улицу Завидова и Университетский переулок. Эти дороги на время станут «главными», движение будет односторонним, въезд на Университетский переулок со стороны Волоколамского проспекта будет запрещён.

Конечно, сейчас в связи с пробками и другими неприятностями, которые повлечёт почти годичное перекрытие Бурашевского путепровода, удобство автомобилистов и общественного автотранспорта - главное. А что до трамвая... Пока рельсы единственного оставшегося трамвайного маршрута остаются погребёнными под асфальтом и временными мерами.