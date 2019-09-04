2019-09-04T17:11:14+03:00
Общество

Уничтожение электротранспорта в Твери спровоцирует рост онкологии

О ситуации в нашем городе беспокоятся не только медики, но и активисты из других регионов России
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Симпатичных рогатых машин на улицах Твери остаётся всё меньше.Симпатичных рогатых машин на улицах Твери остаётся всё меньше.Фото: Анна КОЛПАКОВА
Изменить размер текста:

Очередной, вслед за уничтожением трамваев и массовым увольнением вагоновожатых, всплеск общественного обсуждения транспорта Твери произошёл 3 сентября. В интернете был опубликован видеоролик в поддержку городского троллейбуса.

Видео с канала «YouTube» под названием «Тверь, проснись! Не соглашайся с разрушением троллейбусов!» разместили в популярном тверском интернет-паблике. Ролик, как ни странно, создан не тверичанами, его автор - канал «Электротранспорт Волгограда». В сети видео появилось ещё в мае 2019 года, а тверскому зрителю стало известно только сейчас.

Авторы видеоролика призывают не допустить замены экологичного городского электротранспорта автобусами, мотивируя тем, что это слишком дорого обойдётся для здоровья людей и благополучия окружающей среды.

О замене троллейбусов новыми автобусами говорится в областной столице уже не первый месяц. Увеличение количества автобусов является одной из составляющих транспортной реформы, грядущей уже в первом квартале 2020 года.

Это беспокоит и медиков. Весьма однозначным мнением по этому поводу с «КП»-Тверь» поделился заслуженный врач России, аллерголог и пульмонолог Валерий Годовицын.

- Во всём мире, где борются с загрязнением воздуха, электрический транспорт сохраняют. Рост числа автобусов и машин - это рост заболеваний, в том числе бронхолёгочной системы. Это рост рака лёгких и другой онкологии, что давно доказано медицинской статистикой, - рассказал Валерий Васильевич. - Власти, уничтожающие электротранспорт, делают очень нехорошее дело. Вспомните, в весьма небогатые времена, когда Крым мы превращали во всесоюзную здравницу, там удалось проложить самую длинную троллейбусную линию, соединяющую Симферополь и Ялту. А мы сегодня не можем сохранить тверской троллейбус. Кроме того, в городе необходимы зелёные насаждения, а они у нас тоже вырубаются! Мы просто губим своё здоровье.

Предположения о том, что излучение от электропроводов тоже может провоцировать онкологические болезни, Валерий Годовицын отверг.

- Провода, по которым бежит электроток, имеют некоторое влияние на сосудистую и нервную систему, - пояснил Валерий Васильевич. - Но важно понимать: это влияние несравнимо с тем вредом, который несут здоровью выхлопные газы.

Троллейбусы - единственный электрический транспорт, оставшийся в городе. Последний трамвайный маршрут закрыли с формулировкой «временно» чуть менее года назад. Вопреки озвученным в 2017 году намерениям оснастить троллейбусные маршруты новыми машинами с автономным ходом количество троллейбусов только сокращается. Сегодня в городе осталось четыре маршрута: №№ 2, 3, 4 и 7. Маршрут № 4 существует лишь номинально: с августа на нём работает всего одна машина, совершая всего четыре рейса.

Между тем ни медикам, ни далёким от медицины горожанам, пользующимся муниципальным транспортом, непонятно, зачем в современном городе, где жизнь и без того нельзя назвать здоровой, уничтожать один из самых экологичных видов транспорта. Чем закупка автобусов выгоднее обновления троллейбусного парка, что, повторимся, было в планах, тоже не ясно. Удивляет и то, что даже активистам далёкого Волгограда, снявшим ролик в поддержку тверского троллейбуса, судьба этих симпатичных рогатых машин ближе, нежели нашим местным управленцам.

Видео из Волгограда с призывом сохранить троллейбусы.В начале 2019 года в СМИ появилась информация о возможном планируемом разрушении троллейбусов в Твери. ТВЕРЬ, ПРОСНИСЬ ! Дорогие жители Твери, не соглашайтесь с разрушением троллейбусного движения в своем городе. Разрушение троллейбусов и замена троллейбусов на автобус приведут к катастрофическим последствиям: концентрация выхлопных газов увеличится в несколько раз, что приведет к резкому росту онкологических заболеваний у людей. Вещества, содержащиеся в выхлопных газах автобусов, вызывают лёгочные, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. #ТроллейбусЖиви

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общественный транспорт Твери»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пиротехники ищут мины на месте будущего Ржевского мемориала Советскому Солдату в Тверской области
Оздоровительный эффект отмечен у почти 94% детей, отдохнувших в лагерях Тверской области
Средняя скорость, с которой скорая помощь приезжает к жителям Твери - 14,3 минуты
Восьмилетний мальчик стал виновником ДТП в Твери
В Твери раскопали выезд со Свободного переулка на улицу Советскую
На тверской лед вернулся большой хоккей
Следователи проверят опасный козырек, у которого рухнула опора в Тверской области
Житель Тверской области вскрыл чужую квартиру и украл ювелирные украшения
В Твери бродячие собаки оккупировали детскую площадку
В середине рабочей недели два района Твери останутся без света
Ремонт кабеля на Тверском проспекте в Твери завершат сегодня
Тверской театр драмы открывает сезон на большой сцене интригами и сюрпризами
"Bohemian Orchestra" исполнит в Твери хиты легендарных Queen
МФЦ в Вышнем Волочке работал с нарушениями
Пьяный тракторист опрокинулся в кювет в Тверской области
У подъезда ржевской многоэтажки в Тверской области рухнула опора козырька
В Тверской области сироте с ребенком дали двухкомнатую квартиру после вмешательства прокуратуры
Прививочная кампания официально стартовала в Тверской области
Водитель на "Газели" насмерть сбил пешехода в Тверской области
Сон водителя за рулем стал причиной смертельного ДТП в Тверской области
Предприниматель из Тверской области продавала сигареты как "конфеты"
Розами неизвестного сорта торговали на рынке в Тверской области
Пожарные спасли двух щенков, которые провалились под бетонные плиты на стройке в Твери
На съезде с Нового моста в Твери начали вскрывать асфальт
Сентябрь в котокафе "Мур-мяу" в Твери: от английского до кинофильмов и гимнастики за столом
Тверская областная картинная галерея приглашает в сентябре на мастер-классы
Исторические корабли сойдутся в дуэли на реке Тьмака в центре Твери