Уничтожение электротранспорта в Твери спровоцирует рост онкологии

Очередной, вслед за уничтожением трамваев и массовым увольнением вагоновожатых, всплеск общественного обсуждения транспорта Твери произошёл 3 сентября. В интернете был опубликован видеоролик в поддержку городского троллейбуса.

Видео с канала «YouTube» под названием «Тверь, проснись! Не соглашайся с разрушением троллейбусов!» разместили в популярном тверском интернет-паблике. Ролик, как ни странно, создан не тверичанами, его автор - канал «Электротранспорт Волгограда». В сети видео появилось ещё в мае 2019 года, а тверскому зрителю стало известно только сейчас.

Авторы видеоролика призывают не допустить замены экологичного городского электротранспорта автобусами, мотивируя тем, что это слишком дорого обойдётся для здоровья людей и благополучия окружающей среды.

О замене троллейбусов новыми автобусами говорится в областной столице уже не первый месяц. Увеличение количества автобусов является одной из составляющих транспортной реформы, грядущей уже в первом квартале 2020 года.

Это беспокоит и медиков. Весьма однозначным мнением по этому поводу с «КП»-Тверь» поделился заслуженный врач России, аллерголог и пульмонолог Валерий Годовицын.

- Во всём мире, где борются с загрязнением воздуха, электрический транспорт сохраняют. Рост числа автобусов и машин - это рост заболеваний, в том числе бронхолёгочной системы. Это рост рака лёгких и другой онкологии, что давно доказано медицинской статистикой, - рассказал Валерий Васильевич. - Власти, уничтожающие электротранспорт, делают очень нехорошее дело. Вспомните, в весьма небогатые времена, когда Крым мы превращали во всесоюзную здравницу, там удалось проложить самую длинную троллейбусную линию, соединяющую Симферополь и Ялту. А мы сегодня не можем сохранить тверской троллейбус. Кроме того, в городе необходимы зелёные насаждения, а они у нас тоже вырубаются! Мы просто губим своё здоровье.

Предположения о том, что излучение от электропроводов тоже может провоцировать онкологические болезни, Валерий Годовицын отверг.

- Провода, по которым бежит электроток, имеют некоторое влияние на сосудистую и нервную систему, - пояснил Валерий Васильевич. - Но важно понимать: это влияние несравнимо с тем вредом, который несут здоровью выхлопные газы.

Троллейбусы - единственный электрический транспорт, оставшийся в городе. Последний трамвайный маршрут закрыли с формулировкой «временно» чуть менее года назад. Вопреки озвученным в 2017 году намерениям оснастить троллейбусные маршруты новыми машинами с автономным ходом количество троллейбусов только сокращается. Сегодня в городе осталось четыре маршрута: №№ 2, 3, 4 и 7. Маршрут № 4 существует лишь номинально: с августа на нём работает всего одна машина, совершая всего четыре рейса.

Между тем ни медикам, ни далёким от медицины горожанам, пользующимся муниципальным транспортом, непонятно, зачем в современном городе, где жизнь и без того нельзя назвать здоровой, уничтожать один из самых экологичных видов транспорта. Чем закупка автобусов выгоднее обновления троллейбусного парка, что, повторимся, было в планах, тоже не ясно. Удивляет и то, что даже активистам далёкого Волгограда, снявшим ролик в поддержку тверского троллейбуса, судьба этих симпатичных рогатых машин ближе, нежели нашим местным управленцам.