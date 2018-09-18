2018-09-18T18:07:16+03:00
Общество

Тверской трамвай готовятся по-тихому закрыть

В этом убеждены вагоновожатые, которым предлагают переводиться в троллейбусный парк
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Жители Твери спешат на трамвай, пока его не отменилиЖители Твери спешат на трамвай, пока его не отменилиФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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- Из трамвайного парка сделают в буквальном смысле свалку чёрных металлов: сюда планируют перевезти все неработающие автобусы и троллейбусы, - сообщает группа в соцсети «Транспорт Твери: трамвай, автобус, троллейбус», куда сотрудники транспортной сферы обычно пишут о наболевшем. - Водителям трамваев предлагают переучиваться на водителей троллейбуса или идти в кондукторы (контролёры), обслуживающему вагоны персоналу предлагают перейти в троллейбусный парк.

Вот такие тревожные сообщения заполнили на днях интернет. Чтобы узнать информацию из первых уст, корреспондент «КП»-Тверь» отправился на разворотное кольцо трамвая, что у автовокзала, и побеседовал с вагоновожатыми. Сначала водители трамваев не хотели общаться, объясняя это возможными осложнениями на работе. Но когда мы пообещали анонимность, вагоновожатые подтвердили, что многим из них действительно предложили переобучиться и перейти в троллейбусный парк на различные технические должности. В некоторых случаях перевод будет означать серьёзное снижение заработной платы. Всем ли найдутся места, пока неизвестно, но о расформировании трамвайного парка внутри предприятия говорят как о деле решённом.

Грустно, но для тверского трамвая вновь наступили тёмные времена. Сначала закрыли парк на площади Капошвара, затем закрыли трамвайные маршруты, разобрали рельсы... И всё это под соусом отсутствия денег. Когда городские власти закупили новые «City Star», всем показалось, что это второе дыхание тверского трамвая, но красивая новинка оказалась ещё более чувствительной к состоянию путей, которые, опять же под предлогом дефицита бюджета, не ремонтировались. В итоге уже год восемь вагонов «City Star» стоят в депо. И может быть, никогда вновь не огласят тверские улицы весёлым звоном.

Все факты говорят о том, что последний трамвайный маршрут может быть убран с улиц города.

Впрочем, городские власти просят не делать поспешных выводов и дождаться результатов очередной экспертизы трамвайных путей. Она пройдёт в октябре. Чиновники ещё не определились с датой, но уже выпущен упреждающий релиз.

- По итогам прошлого обследования, на единственном действующем трамвайном маршруте №5 были обнаружены проблемные участки, - сообщает пресс-служба администрации. - Трамваям предписали ограничить скорость до 10 км в час. По итогам очередного обследования будет принято решение, касающееся трамвайного движения, с обязательным соблюдением требований обеспечения безопасности перевозки пассажиров.

Кстати, предыдущее обследование делалось в июне. И тогда тоже обещали принять решение, ограничить скорость и так далее.

Стоит отметить, что проверка трамвайных путей по регламенту должна проводиться дважды в год. Не зачастили ли наши чиновники, или это проверка, так сказать, предпродажной готовности?

Кстати, сейчас на линию ежедневно выходят десять трамвайных вагонов. В большинстве своём это старые «Татры». На них трудятся 33 вагоновожатых. Кондукторов нет ни в одном.

На маршруте сейчас старые "Татры" Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

На маршруте сейчас старые "Татры"Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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