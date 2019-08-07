Уволены все водители тверских трамваев

7 августа были уволены все 28 водителей тверских трамваев. Муниципальное транспортное предприятие «ПАТП-1» расторгло договоры с вагоновожатыми по соглашению сторон.

По словам исполняющего обязанности руководителя муниципального перевозчика МУП «ПАТП-1» Андрея Толока, никаких конфликтов во время увольнения сотрудников не возникло.

- Все согласились подписать документы без споров. До этого, пока люди находились в простое, мы предлагали водителям вакантные должности в МУП, все, какие есть. Но сотрудники отказались, - рассказал «КП»-Тверь» Андрей Толок.

Решение расторгнуть договоры было принято для оптимизации расходов бюджета на заработную плату - такова официальная формулировка. Проще говоря, предприятию была невыгодна ситуация с простаивающими не по своей вине сотрудниками, ведь по закону им необходимо платить. С момента закрытия трамвайного движения, а случилось это в ноябре 2018 года, каждый вагоновожатый ежемесячно получал около 12 тысяч рублей.

- Нам известно, что все простаивавшие сотрудники уже давно где-то подрабатывали по срочным договорам, наверное, поэтому предложение других должностей их не заинтересовало, - добавил Андрей Толок. - Всех мы включили в базу специалистов, которым мы предложим вернуться на работу, как только трамвайное движение в городе возобновится. Что касается трамвайного парка на Соминке, он функционирует, и его консервация не планируется. Там сейчас работает вся ремонтная служба.

Городская власть также в очередной раз пообещала и трамваи, и трамвайный парк сохранить.

- Выделение полос под трамвайное движение зафиксировано в новом Генплане Твери. В этой связи МУП «ПАТП-1» поручено принять все необходимые меры по консервации трамвайных вагонов и сохранению в рабочем состоянии трамвайного парка. Эта задача предприятием выполняется, - гласит официальное сообщение администрации Твери.

Тем временем 14 ноября исполнится год, с тех пор как трамвайное движение в Твери было «временно» остановлено для обследования трамвайных путей.

При всём этом бывший директор МУП «ПАТП-1» Артур Сычёв и другие чиновники неоднократно заявляли, что тверской трамвай будет сохранён, причём не только пятый, но и другие маршруты.

Сегодня на городских улицах продолжается демонтаж трамвайных рельсов. А кое-где прямо на существующие рельсы для удобства автомобилистов положили асфальт. Конечно, тоже временно.

Что до трамвайного парка, тут нельзя не вспомнить о судьбе ещё одного трамвайного депо, располагавшегося на площади Капошвара, - Трамвайного депо № 1. После закрытия его постигло забвение, полная разруха и пожары. Депо неоднократно выставлялось на торги, но они по разным причинам так и не состоялись. А когда территорией заинтересовались девелоперы, продажу остановили, а депо передали в областную собственность.

На сегодняшний день трамваи в городе ликвидированы. Причём пробок на тех улицах, где ходили вагоны, меньше не стало, а ведь разгрузка улиц была одним из главных козырей сторонников уничтожения самого дешёвого общественного транспорта Твери.

Кстати, сегодня, 7 августа, пришла ещё одна новость: в Заволжском районе демонтируют контактную сеть. Участки демонтажа расположились по пути следования маршрута №5. Вскоре там же будут демонтированы и рельсы. Городская администрация объяснила происходящее необходимостью привести в порядок дорожное полотно, отметив, что задача по сохранению трамвайного движения является одной из самых важных для муниципалитета и региона.

- В соответствии с Генпланом города трамвайные линии соединят основные узлы, формирующие пассажиропотоки. Предусмотрено увеличение протяжённости трамвайных путей до 40,2 км двойного пути, - говорится в официальном релизе администрации города Твери. - Трамвайные линии соединят основные узлы, формирующие пассажиропотоки. Их планируется провести по Петербургскому шоссе – улице Горького – Тверскому проспекту, проспекту Чайковского – улице Коминтерна (вокзалы); улице Благоева – улице Хрустальная на Соминку; проспекту Ленина – проспекту Калинина – улице Спартака – проезду Дарвина – проспекту Победы. Планируется новая кольцевая трамвайная линия.

В сообщении также сказано, что демонтаж контактной сети и путей в Заволжье – это необходимая мера, которая позволит, опять же, на время, что займёт воплощение в жизнь концепции по развитию тверского трамвая, обеспечить нормативное состояние дорожного полотна в районе.