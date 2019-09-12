Транспортная карта Твери «Иволга» начала умирать, так толком и не родившись

Всё тише звучат трели «Иволги» в нашем городе. Это мы о тверской транспортной карте, если вы забыли, что такая есть. А забыть немудрено. Преданные забвению, скучают жёлтые карточки в кошельках многих горожан с конца июля, с тех самых пор, как их перестали продавать и обменивать в муниципальном транспорте.

Для тех же, кто вопреки неудобствам продолжал пользоваться «Иволгой», оставалась только одна возможность её пополнить - в киосках периодической печати. Но тут подоспели новости от наших читателей:

- В киосках отказываются пополнять «Иволгу», говорят, что не работают больше с ней, отправляют на набережную Лазури! - сообщили разгневанные пассажиры.

На набережной Лазури, 9А, в одном помещении с муниципальным транспортным предприятием «ПАТП-1», расположился офис компании «ТрансСвязьТелеком» - оператора безналичной оплаты в городском транспорте. Там действительно можно купить или обменять карту, а также сдать её и оформить заявление о возврате оставшихся на карте денег.

На горячей линии компании новость о том, что в киосках больше не обслуживают «Иволгу», опровергли.

- Это не соответствуют действительности! - отрезала строгая дама, ответившая на звонок «КП»-Тверь». - Система пополнения карты работает в киосках «Союзпечати». Возможно, граждане путают их с киосками «Информбюро», там действительно больше нельзя положить деньги на карту. Будьте внимательнее.

Чтобы удостовериться в полученной информации, мы объехали несколько киосков. В первом же продавец сообщила нам, что на карточку деньги принимают, но с перебоями.

- Систему запускает в работу ключ, который действует неделю. Потом требуется обновление. Но с ключом к нам частенько опаздывают - иногда на пару дней. В эти дни пополнение карты невозможно, - рассказала приветливая киоскёрша.

В других киосках нам неохотно сообщили и об иной проблеме: система оплаты частенько зависает, а иногда и вовсе выходит из строя. Приходится ждать специалиста. Пока систему ремонтируют, несолоно хлебавши успевает уйти не один пассажир.

Зависание системы на самом деле не новость. Но мы-то, наивные, думали, что за более чем два года существования «Иволги» такие проблемы можно было побороть... Равно как и выполнить обещания, данные горожанам. И это не только возможность пополнения карты онлайн, но и развитие «Иволги» как универсальной карты с множеством функций, включающих возможность расплатиться за покупки в магазинах или пройти через школьный турникет. Да-да, всё это обещали нам в 2017 году, во время помпезной презентации яркой жёлтой карточки с птичкой. Не говоря уж про личный кабинет пользователя картой.

Что же мы имеем сегодня? Никаких дополнительных возможностей «Иволга» не приобрела. В транспорте её больше обменять или купить нельзя, а это был наиболее удобный для пассажиров вариант после онлайн-пополнения. Оно, кстати, так и не реализовано, хотя обещания звучали не единожды. Теперь вот и количество киосков, где можно пополнить «Иволгу», сократилось. Если верить сайту компании «ТрансСвязьТелеком», их осталось 28. Да и в тех оплата доступна далеко не всегда.

Остаётся лишь слабая надежда, что на ситуацию с городской транспортной картой обратит внимание новый руководитель «ПАТП-1» Сергей Булычёв, заступивший на пост в начале сентября.

НА ЗАМЕТКУ

Адреса киосков, где можно пополнить «Иволгу»:

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

1. Киоск № 1: м/р-н «Соминка», ул. Хрустальная, 10

2. Киоск № 3: м/р-н «Юность», ул. Паши Савельевой, 35 к. 2

3. Киоск № 4: м/р-н «Горбатка», Петербургское шоссе, 82/2

4. Киоск № 6: ост. «Вагонзавод», Петербургское шоссе, 54

5. Киоск № 7: ост. «Ленинградская застава», ул. Горького, 135

6. Киоск № 8: ост. «Скв.-Степанова», ул. Горького, 107

7. Киоск № 9: ост. «Пл. Мира», ул. Горького, 53/4

8. Киоск № 11: «Погребок», ул. З. Коноплянниковой, 2 к 1

9. Киоск № 12: ост. «Речной вокзал», Комсомольский пр-т, 2/26

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

1. Киоск № 14: маг. «Петушок», ул. Трехсвятская, 25

2. Киоск № 15: ост. «Ул. Склизкова», пр-т Чайковского, 44Г

3. Киоск № 23: «Презент», Тверской пр-т, 12

4. Киоск № 43: маг. «Пятерочка», пр-т Победы, 2Б/24

5. Киоск № 45: ост. «Спортивный пер.», пр-т Чайковского, 86

6. Киоск № 55: ост. «Ул. Фадеева», Волоколамский пр-т, 24/43

7. Киоск № 66: ТЦ «Олимп», ул. Трехсвятская, 2

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

1. Киоск № 27: ост. «Ул. Московская», Смоленский пер., 8 к 2

2. Киоск № 49: трамвайное кольцо, Зеленый проезд, 41

3. Киоск № 50: торговый центр, ул. Орджоникидзе

4. Киоск № 51: пл. Терешковой, пр-т Победы, 46/30

5. Киоск № 54: маг. «Московский», пр-т Победы, 22/15

6. Киоск № 56: остановка, Октябрьский пр-т, 65

7. Киоск № 58: трамвайное кольцо, ул. Левитана, 81

8. Киоск № 61: м/р-н «Чайка», пр-т Победы, 65

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

1.Киоск № 35: кинотеатр «Тверь», пр-т Ленина, 8

2. Киоск № 39: «Пролетарка», ул. Двор Пролетарки, 4

3. Киоск № 40: ост. «Б-р Ногина», пр-т Калинина, 13

4. Киоск № 48: ост. «Автовокзал», ул. Коминтерна, 10