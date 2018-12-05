2018-12-05T15:03:33+03:00
Общество

Трамваи по Твери больше не пойдут

По крайней мере, до тех пор, пока не будет сделан капитальный ремонт путей.
Виктория ТУШКОВА
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Когда мы вновь увидим красивые трамваи на тверских улицах, сказать сложноКогда мы вновь увидим красивые трамваи на тверских улицах, сказать сложноФото: Василий ХОДАРЕВ
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Как бы это ни было грустно, но трамваев мы больше в Твери не увидим. По крайней мере, пока не будет сделан капитальный ремонт. А он, можно подозревать, в ближайшей перспективе сделан не будет.

После остановки трамвайного движения 14 ноября на обследование рельсов город наконец получил долгожданный документ, содержащий выводы о нынешнем состоянии путей и перспективах их сохранения. С бумагой уже ознакомились в «ПАТП-1», теперь очередь за департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери. После того как заключение изучат в департаменте, окончательную судьбу тверского трамвая будет решать экспертная комиссия - работники администрации, ПАТП, Госавтоинспекции и другие специалисты.

- Принципиальные итоги обследования путей нами получены, - сообщил в телефонном разговоре с «КП»-Тверь» директор муниципального предприятия «ПАТП-1» Артур Сычёв. - Эксперты считают, что требуются подъёмочные мероприятия на путях либо капитальный ремонт некоторых участков. На всём протяжении маршрута, кроме тех участков, что недавно ремонтировались.

Капремонт - дело нелёгкое и очень недешёвое. В первом приближении, необходимо полмиллиарда рублей. Куда склонится чаша весов, если с одной стороны, огромные траты, сложный ремонт, пробки и прочие трудности, а с другой - сохранение остатков трамвайного движения в городе?

- Наша концепция не меняется: вопрос закрытия трамвайного движения не рассматривается! Ни разу на совещаниях мы не обсуждали эту вероятность как допустимую, - позиция Артура Сычёва и возглавляемого им предприятия принципиальна. - Напротив, мы говорим, во-первых, о восстановлении имеющегося маршрута № 5, а во-вторых, о дальнейшем восстановлении существовавших маршрутов. Чтобы их было как минимум шесть. Самое главное сейчас - обеспечить безопасность перевозок. А также комфорт и скорость. Ну и, конечно, определиться с ценой вопроса.

Поскольку суммы, очевидно, потребуются внушительные, рассматриваются все возможные источники финансирования.

- Это может быть городской бюджет, консолидированный бюджет Тверской области, участие в национальном приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги», - Артур Вячеславович настроен довольно оптимистично. - С Минтрансом России идут переговоры о возможности включения ремонта путей в общий ремонт дорог, ведь у нас в городе совмещённые с дорогой пути находятся официально в составе автомобильных дорог.

Но, скорее всего, в ближайшее время трамвая № 5 в городе мы не увидим. Мнение директора «ПАТП-1» весьма конкретно: движение должно быть безопасным и возобновлять его сейчас нельзя. Не известно, что решит о судьбе путей комиссия и даже когда она соберётся - в администрации города ещё не ознакомились с заключением экспертов. Но если остальные специалисты поддержат мнение Артура Сычёва, трамваи выйдут на рельсы, но лишь после их ремонта. Найдутся деньги - потребуются конкурсные процедуры и проектные работы. А затем и сам ремонт. В общем, о сроках возвращения тверского трамвая в строй говорить пока рано.

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Ещё в сентябре этого года работники трамвайного парка били тревогу, рассказывали, что им предлагают перейти в троллейбусный парк на другие должности. Тогда это связывали с ремонтом путей. Сейчас-то понятно: трамваи на линию никто выпускать не собирался... (далее)

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