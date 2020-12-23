«КП»-Тверь» с некоторых пор следит за судьбой добровольческого проекта «Том Сойер Фест» (по возвращению старинным домам исторического облика) на тверской земле. Мы не раз писали о том, чем у нас занимаются его волонтеры (например, читайте здесь и здесь).Напомним, что проект зародился в Самаре, а у нас действует в Твери и в Кимрах. Причем в областной столице - только первый год, а вот в районном центре - уже третий. И вот под конец 2020-го власти города Кимры, наконец, обратили внимание на местных том сойеров и встретились с волонтерами.«КП»-Тверь» связалась с один из основателей и координатором движения «Том Сойер Фест» в Кимрах Алексеем Молчановым и узнала, как прошла встреча.- Глава города Ирина Балковая сама позвонила мне, сказала, что хочет встретиться с волонтерами нашего движения, - рассказал Алексей. - Она нас похвалила, отметила, что мы делаем хорошее дело.Напомним, что ребята за два предыдущих года преобразили фасады двух деревянных домов, построенных в начале и в 20-х годах XX века в стиле модерн - особнячок купца Фёдора Потапенко на улице Кирова и дом мастера-сапожника Павла Блинова на улице Московской.В 2020-м взялись за восстановление былого облика усадьбы Калинина - дом № 1 на улице Орджоникидзе. Часть работы уже сделана, в следующем году она будет продолжена.Алексей рассказал нам, что встреча была больше ознакомительной, но все-таки дала некоторую конкретику. В частности, руководство города обещало оказать содействие по размещению информационных исторических табличек на 10 старинных домах. Это что-то типо адресных плакатов разных цветов, обозначающих объекты культурного наследия.- Мы в свое время пытались раскрутить проект с табличками для памятников архитектуры в Кимрах с минтуризмом региона, причем предлагали оснастить таблички QR-кодами, по которым можно было бы узнать информацию о доме, но в итоге все затухло, - поделился Алексей Молчанов. - Предлагали также реализовать проект прошлым главам города, но тоже без толку. Сейчас горадминистрация обещала взять на себя согласование установки табличек с собственниками исторических зданий. О финансировании пока речи не идет.Также Алексей рассказал, что обсуждали с главой города и ее заместителями вопрос передачи волонтерскому движению «Том Сойер Фест Кимры» дома Туполева на улице Орджоникидзе. Напомним, что его пару лет назад собирались снести...Это историческое деревянное здание, в котором жила сестра гениального авиаконструктора Андрея Туполева и где он сам не раз гостил.За сохранение дома бились историки, краеведы, люди, причастные к туриндустрии и, конечно, «КП»-Тверь». Историческое здание удалось отстоять. Мало того, в этом году его включили в перечень объектов культурного наследия.- Здание сейчас пустует, расселено, туда лазают непонятные люди, окна разбивают, ломают замки, - пояснил Алексей. - Мы просим, чтобы нам передали дом Туполева в безвозмездное пользование под волонтерский центр. Мы бы его тихонько приводили в порядок. Жалко будет, если здание сгорит и все.По его словам, ранее волонтеры выступали с инициативой сделать там музей авиаконструктора. Но все уперлось в деньги. В бюджете города их на это нет.Также глава города обещала помощь администраци в установке ограждения усадьбы Калинина, над которой в этом году начали работать ребята.- Там часть стены ушла в землю, образовался яма вдоль здания, ее надо огародить. Чтобы люди не падали, - уточнил Алексей. - Администрация обещала нам выделить и даже своими силами установить старинную литую ограду — одну из тех, что в свое время выдрали по всему городу и сложили на складе. Мы просим: вы только поставьте, а мы сами покрасим, будет красиво.