Том Сойер взялся за Калинина: в Кимрах еще одному старинному дому вернут былую красоту

Тем, кто читал Марка Твена и знает, кого называли всесоюзным старостой, может показаться весьма странным упоминание вместе Тома Сойера и Калинина. Что за бред? А вот и нет. Для Кимр - нормально. Да и Калинин здесь совсем не тот, в честь кого в СССР Тверь переименовывали, а некий купец...

Речь о том, что волонтеры проекта «Том Сойер Фест Кимры» вновь взялись за шпатели, кисти и валики, чтобы оштукатурить и покрасить, восстановить былой облик усадьбы Калинина в родном городе. Так ребята называют дом № 1 на улице Орджоникидзе.

- Он был построен купцом Иваном Калининым предположительно в 1893 году, а может, и раньше, и является одним из старейших каменных домов района «Заречье», да и в целом всего нашего города, - рассказал «КП»-Тверь» один из основателей движения «Том Сойер Фест» в Кимрах Алексей Молчанов. - Мы давно к нему присматривались.

Алексей сообщил, что с 2018 года - начала существования проекта в Кимрах - ребята привели в порядок и «освежили» фасады двух деревянных домов, построенных в начале и в 20-х годах XX века в стиле модерн. Это особнячок купца Фёдора Потапенко на улице Кирова и дом сапожных и башмачных дел мастера Павла Блинова на улице Московской.

А вот так энтузиасты разукрасили дом Потапенко. Фото: со страницы "Том Сойер Фест Кимры" в VK/https://vk.com/tsfkimry

- Дом Калинина, таким образом, станет нашим первым каменным домом, - уточнил Алексей. - Кстати, именно этот белый дом Калинина можно увидеть на самой первой документальной фотографии района «Заречье», датируемой 1895 годом.

Что интересно, дом обитаем - используется одним из потомков купца как дача.

- Он был очень рад, когда мы сказали, что хотим вернуть дому прежний вид, - сказал Алексей. - Взялся нам помогать. Сейчас мы отбиваем старую штукатурку, убираем следы цемента, который здесь с советских времен. Ведь такого типа здания нельзя оштукатуривать цементом. Параллельно очищаем от старой краски деревянную часть дома. Далее мы при помощи одного из наших спонсоров сделаем новую штукатурку, установим лепные обрамления окон и покрасим. Причем в исторический цвет. Фасад покрасим белой краской. Ворота, сохранившиеся еще с дореволюционных времен, а также наличники - коричневой. Крышу - зеленой. Краску мы используем не обычную, а реставрационную. Рассчитываем, как и раньше, за лето всё сделать.

Алексей оговорился, что сейчас в условиях пандемии волонтеры, конечно же, соблюдают ряд мер предосторожности: работают на дистанции друг от друга, в респираторах (впрочем, как всегда) и перчатках.

При этом много людей, как раньше, присоединиться к проекту не смогут - к работе допускается не больше пяти человек, таковы нынешние реалии.

В предыдущие годы через проект прошли не меньше 50 добровольцев. Как рассказывает Алексей, приезжали даже специально из других городов, присоединялись просто проходящие мимо туристы. Конечно, откликнулись и свои родные горожане.

- Сегодня наш костяк - 11 человек, в основном все кимряки, - добавил он. - Это люди самых разных возрастов и профессий. Есть пенсионерка, есть два школьника, инженеры, врачи и т.д. Я сам реставратор мебели, работаю в местном музее. Девушка, с которой мы начинали развивать это движение в нашем городе, Алена Крутова - архитектор. Если честно, подвигла нас на это дело печальная картина в части восстановления исторических зданий в Кимрах. А ведь наш город на них богат, но зачастую это никому не нужно, что очень грустно. Я могу сказать, что у нас находятся спонсоры, которые помогают нам с материалами. Мы взамен отмечаем их вклад на наших баннерах. Вешаем их по окончании покраски. Описываем на них еще и историю дома.

Поясним, что фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест», названный в честь одного хитроумного и веселого «мастера покраски заборов», возник в 2015 году в Самаре. Его придумал тамошний журналист Андрей Кочетков. В итоге проект, словно краски, разлился по десяткам городов страны. В нашем регионе он пока действует как раз только в Кимрах.

Однако, как сообщил нам Алексей, уже появились люди в Твери, которые также хотят заняться делом «Тома Сойера» и в столице Верхневолжья. Пока они не хотят афишировать себя.

Но клич уже бросили. Он размещен в официальной группе проекта «Тверские своды» в соцсети. Посмотрим, что будет дальше.

Таким был дом Блинова до... Фото: со страницы "Том Сойер Фест Кимры" в VK/https://vk.com/tsfkimry