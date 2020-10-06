Впереди - время красить: Сезон Том Сойер Феста в Твери ещё идёт, а в Кимрах уже завершён

Тои Сойер Фест - это класс. Фото: сообщество Том Сойер Фест Тверь в Вконтакте/vk.com/tsf_tver

Как «КП»-Тверь» уже писала, в этом году расширилась география движения Том Сойер Фест в нашем регионе. К Кимрам, где волонтеры взялись очищать от «ржавчины времени» и возвращать былую красоту уже третьему старинному дому, прибавилась Тверь. Несмотря на коронавирус, ребята хорошенько поработали над подготовкой своих домов к покраске…

В Кимрах подводят итоги, а в столице Верхневолжья сезон еще не завершили.

Игорь Долгих, один из организаторов этого полезного дела в областном центре, рассказал «КП»-Тверь», что за первый сезон сложился костяк команды из десяти человек. А в паблике фестиваля ВКонтакте уже больше 230 участников.

Напомним: для реставрации ребята выбрали деревянный дом № 7 на улице Староворобьевской (это центр города, недалеко от площади Славы). Утверждают, что он построен в позапрошлом столетии.

Первый день работы выпал на 9 мая и прошел весело, под музыку, то есть под аккомпанемент оркестра Мариинского театра, которым дирижировал Валерий Гергиев. Да, так вышло, что именно в этот день маэстро дал концерт в Твери на площади Славы.

Первый день работы выдался жарким. Фото: сообщество Том Сойер Фест Тверь в Вконтакте/vk.com/tsf_tver

Что же сделали ребята с тех пор?

- Мы выполнили примерно 70% от задуманного объема работ, - сообщил Игорь Долгих. - Но время еще есть, мы рассчитываем завершить работу 18 октября.

Волонтеры стараются выходить на объект каждое воскресенье. Этот сезон для них - пора «зачистки» дома: они хорошенько шкурят фасад, а также забор. Надеются успеть нанести грунтовку. В таком виде дом перезимует, и, как только начнется новый теплый сухой сезон, ребята возьмутся за покраску. На межсезонье у них также есть планы.

- В течение поздней осени и зимы планируем проводить экскурсии и лекции по краеведению, архитектуре, в том числе деревянной, - рассказала еще один координатор Том Сойер Феста в Твери Елена Успенская. - Возможно, будут какие-то мастер-классы. Продумывать все начнем уже после окончания работы на доме.

Только в следующем году будут красить свой дом, усадьбу Калинина (дом № 1 на улице Орджоникидзе), и волонтеры в Кимрах. В этом же году для них сезон уже завершен.

В этом году кимряки впервые взялись за частично каменный особнячок. Фото: сообщество Том Сойер Фест Кимры в Вкотакте/vk.com/tsfkimry

- Для нас он был знаменателен. Мы не только хорошо подготовили особняк Калинина к покраске, но и полностью доделали дома наших двух прошлых сезонов, - сообщил координатор Том Сойер Феста в Кимрах Алексей Молчанов. - При помощи спонсоров установили декоративный забор у дома купца Потапенко. По историческим фотографиям воссоздали парадное крыльцо с балюстрадами дома нэпмана Блинова. При этом, несмотря на пандемию, расширилась наша команда. Если в прошлые сезоны костяк составляли 11 человек, то теперь 20. При этом всего в работах за сезон поучаствовало около 35 добровольцев.

Кимрские Том Сойеры все-таки восстановили баллюстрады на парадном крыльце старинного дома. Фото: сообщество Том Сойер Фест Кимры в Вкотакте/vk.com/tsfkimry

По словам Алексея, этот сезон был богат на интересные находки. Как уже писала «КП»-Тверь», ребята в процессе «зачистки» фасада дома Калинина обнаружили под слоем штукатурки и цемента парадные ворота особнячка, сохранившиеся с XIX века. Активисты проекта утверждают, что это единственные на сегодня дореволюционные деревянные ворота в Кимрах.

Те самые дореволюционные двери. Фото: сообщество Том Сойер Фест Кимры в Вкотакте/vk.com/tsfkimry

А на чердаке этого дома волонтеров ждал настоящий клад из раритетов XIX века: потемневшие и потрескавшиеся фотографии и письма прежних обитателей, свечной фонарь (использовали в каретах, например), старинные инструменты, посуда, дореволюционные аптекарские бутылки и т.д. В итоге ребята даже организовали в Кимрах выставку этих старинных экспонатов.

И кстати, кимрские и тверские Томы Сойеры нашли общий язык. А последние побывали в гостях у первых.