2020-03-11T22:51:17+03:00
Общество

Дом, где жил Туполев в Тверской области, признан культурным наследием

Он расположен в Кимрах
Александр ЖМУЛИН
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В этом двухэтажном доме Туполев жил с сестрой. Фото: www.google.ru/mapsВ этом двухэтажном доме Туполев жил с сестрой. Фото: www.google.ru/maps
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Деревянный двухэтажный дом №10 на улице Орджоникидзе в Кимрах, где некоторое время жил гениальный авиаконструктор Андрей Туполев, включен в перечень объектов культурного наследия. Об этом сообщило областное правительство.

Этот дом еще называют домом Шокиных. Дело в том, что он в свое время принадлежал обувщику с такой фамилией.

Будущий академик Туполев и его сестра Наталья поселились в доме на улице Орджоникидзе в Кимрах после вынужденного переезда в 1925 году из отнятого советской властью родового поместья в деревни Пустомазово.

Интересно, что в 2018 году местные власти чуть не умудрились снести этот двухэтажный дом. Хорошо, что вмешались общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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