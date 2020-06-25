Том Сойер нашел дом для покраски в Твери

На днях «Том Сойер Фест» сделал первый шаг в Твери. На ногах, правда, держится еще не крепко, но всё впереди… Во всяком случае, в городе уже определено здание, которому планируется вернуть былую красоту.

Это деревянный дом № 7 по улице Староворобьевской. Как сообщают зачинатели «Том Сойер Феста» в Твери, с его жильцами все вопросы утрясены, они согласны.

- Совсем скоро мы проведем замеры дома, разработаем проект реставрации и составим смету, - пишут в своей группе ребята.

«КП»-Тверь» удалось связаться с инициаторами фестиваля в Твери. Их пока всего двое. Афишировать себя они не хотят, но на вопросы ответили.

- Идея проведения фестиваля в Твери появилась в прошлом году, - рассказали тверские «томы сойеры». - Двигало нами желание обратить внимание горожан на вопрос ценности и сохранения исторического облика Твери. У нас много деревянных домов, которые являются символом не только города, но и русской архитектуры в целом…

Инициаторы движения в Твери добавили, что на данный момент ищут в свою команду архитектора-реставратора.

- К активной части фестиваля, то есть непосредственно к работе над домом, планируем приступить в начале августа и с радостью ждем волонтеров и вообще всех тех, кто хочет интересно и с пользой провести время, - поделились планами ребята.

Напомним, что фестиваль "Том Сойер Фест" в нашем регионе начался с Кимр и развивается там же уже третий год.