Туполев им не гордость: На родине авиаконструктора в Тверской области чиновники решили снести его дом

СЕГОДНЯ 16:38 2018-09-11T18:04:09+03:00

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Когда осень слегка дыхнула на Верхневолжье, а на улицах одновременно стали встречаться люди как в куртках, так и в шортах, разгорелся очередной локальный скандал, грозящий ославить область на всю Россию. На этот раз соцсети всколыхнула новость о том, что в Кимрах готовят к сносу исторический дом, в котором жил легендарный авиаконструктор Андрей Туполев. Причём сделать это хотят незадолго до 130-летнего юбилея этого великого человека, который будет отмечаться 29 октября.

Дом деревянный, двухэтажный. Обшит потемневшими от времени досками. Они помнят самые драматические моменты истории родного края. Несмотря на вековую давность, постройка крепкая, без перекосов и, что особенно примечательно, богато украшена самобытной деревянной резьбой.

Этот дом находится в непосредственной близости от пристани и значимой для Кимряков Московской улицы, где расположено большинство исторически значимых объектов. Дом построен в начале 20 века в стиле модерн. Вполне логично устроить в нем музей, посвящённый авиаконструктору.

- Дома на берегу речки Кимрки - это настоящий заповедник русского деревянного модерна, - поделилась с «Комсомолкой» местная жительница Виктория Янкевич.

Дом старый, но ещё крепкий Фото: Виктория Янкевич

Виктория уже давно ведёт с местными властями сражение за этот дом. Она работает в туристической фирме, и историческая застройка - одна из основных «фишек» города, который до недавнего времени вообще не рассматривался крупными туроператорами в качестве достойной локации. Теперь всё потихоньку меняется. Потянулись первые робкие экскурсии из Москвы. В этом году в Кимрах провели Том Сойер фест - фестиваль восстановления исторической среды, когда молодые энтузиасты за собственные средства отремонтировали и покрасили один из старинных домов. Но нарождающийся туристический потенциал может пасть под ударами административной машины.

- В программу по расселению ветхого жилья внесли вполне крепкие дома, но дело в том, что они стоят на очень дорогой по кимрским меркам земле, - высказывает предположение Виктория Янкевич. - За последний год снесено уже восемь уникальных строений, которые, к сожалению, не фигурируют ни в одном из реестров и не защищены законом. Если не удаётся снести, внезапно вспыхивают пожары.

По поводу дома Туполева «КП»-Тверь» хотела поговорить с кем-нибудь из администрации Кимр. Но там повели себя так, словно только что узнали о посягательстве на историческое здание, и немедленно, как это делают многие тверские чиновники, попросили прислать письменный запрос. Что ж, мы им его предоставили, теперь остаётся ждать ответа.

На окнах остатки некогда богатой деревянной резьбы Фото: Виктория Янкевич

Ну а дом стоит почти расселённый. Только одна семья отказалась его покидать, но им пообещали в ближайшие дни отключить электричество.

Тем временем история захватывает всё больше людей. К проблеме подключилось региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

- Сейчас мы готовим документы для подачи в Министерство культуры, чтобы придать дому статус памятника истории, - рассказала «Комсомолке» заместитель председателя совета ВООПИК Тверской области Александра Смирнова. - Этот статус выгодно отличается от категории памятников архитектуры тем, что можно будет провести ремонт здания и сделать в нём музей.

Андрей Николаевич Туполев внёс колоссальный вклад в отечественное авиастроение Фото: Википедия

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Андрей Николаевич Туполев родился 29 октября 1888 года недалеко от Кимр, в селе Пустомазово. Будущий авиаконструктор создал для ведения хозяйства много разных механизмов, которые очень помогали в различных сферах. В 1925 году советская власть лишила Туполевых поместья, и семья была вынуждена переехать в Кимры, где поселилась в том самом доме на улице Орджоникидзе. Позже в доме оставалась жить только сестра, а Андрей Николаевич приезжал из Москвы навещать её.

В 1916-1918 годах Туполев участвовал в работах первого в России авиационного расчётного бюро; конструировал первые аэродинамические трубы в училище. В 1918-1936 годах являлся членом коллегии и заместителем начальника института по опытному цельнометаллическому самолётостроению. Он опытным путём доказал, что алюминий является для самолетостроения достойной заменой непрочному дереву, с одной стороны, и тяжелому железу - с другой.

В 1923 году он создал свой первый лёгкий самолёт смешанной конструкции (АНТ-1), в 1924 году - первый советский цельнометаллический самолёт (АНТ-2), в 1925 году - первый боевой цельнометаллический самолёт (АНТ-3), строившийся серийно, а также первый цельнометаллический бомбардировщик-моноплан (АНТ-4, 1925).

21 октября 1937 года Туполев был необоснованно обвинен во вредительстве и шпионаже и арестован. 28 мая 1940 года он был приговорен к 15 годам исправительно-трудовых лагерей.

Находясь в заключении, работал в ЦКБ-29 («Особое техническое бюро НКВД СССР»), впоследствии получившем название «Туполевская шарага». Здесь Туполевым был создан фронтовой бомбардировщик «103» (Ту-2).

19 июля 1941 года был досрочно освобожден от дальнейшего отбытия наказания со снятием судимости. Реабилитирован определением Военной коллегии Верховного суда СССР от 9 апреля 1955 года.

Андрей Николаевич является разработчиком легендарных самолётов гражданского назначения: Ту-104, Ту-114, Ту-144.

Скончался 23 декабря 1972 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Едва не снесенная дача Рябушинских превратилась в арт-объект.

Похожая история происходила совсем недавно с дачей Рябушинских в Вышнем Волочке. Решение администрации города было категорично: сносить. Однако то ли судьба у здания благоприятная, то ли люди в Волочке живут активные, но местным краеведам его удалось спасти.

В итоге по прошествии пяти месяцев после пересмотра вопроса (в марте этого года историческое здание начала XIX века удалось отстоять. - Ред.) усадьба Рябушинских заметно преобразилась. Многочисленные субботники, ремонт крыльца, частично крыши, полов и проводки внесли первые изменения во внешнее преображение дома. И, наконец, первое яркое культурное мероприятие, которое собрало в особняке молодых и талантливых столичных художников, вдохнуло в него и саму жизнь.

18 августа в усадьбе Рябушинских в Вышнем Волочке завершилась первая арт-резиденция «Регенерация». В течение недели в самом особняке и на разных площадках города проходили мастер-классы, лекции и инсталляции по современному искусству, что, надо отметить, заметно оживило культурную жизнь города. И это лишь первые шаги, как отмечает председатель краеведческого сообщества Вышнего Волочка Денис Ивлев.

Планов действительно много. Усадьбу Рябушинских краеведы мечтают превратить в музей купечества и предпринимательства. Если точнее, то в культурно-исторический центр, где можно будет проводить выставки, концерты, арт-резиденции. Кроме того, отталкиваясь от самой личности Рябушинского, хотят здесь, совместив прошлое и настоящее, рассказать о предпринимателях, работающих в Вышнем Волочке.

И, наконец, усадьба по-прежнему принадлежит городу, краеведческому обществу она отдана в бессрочную аренду. «Надеюсь, что, когда мы приведем все в порядок, у нас его ?? не отнимут», - говорит Денис Ивлев.