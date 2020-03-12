Справедливость восторжествовала: Дом Туполева в Кимрах не снесут

Деревянный двухэтажный дом № 10 на улице Орджоникидзе в Кимрах включён в перечень объектов культурного наследия. Об этом 11 марта сообщило правительство Тверской области.

Это историческое здание, в котором жила сестра гениального авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева и где он сам не раз гостил.

В названии здания фамилия Туполевых отсутствует. Официально оно называется «жилой дом Шокиных (начало ХХ в.)». К моменту, когда в этот дом переехали Андрей Туполев и его сестра, оставшаяся впоследствии там жить, здание принадлежало башмачнику Владимиру Шокину.

Андрей Туполев родился в селе Устиново Кимрского района. Но имение, где жила его семья, не сохранилось. А потому этот деревянный дом в Кимрах - единственное здание на родине авиаконструктора, помнящее его присутствие в своих стенах.

Так в 2018 году выглядела комната, где, по свидетельству местных, жила сестра Туполева.Фото: Дмитрий МИТИН

Полутора годами ранее, в 2018-м, дом едва не снесли. На его историческую ценность и туристический потенциал кимрские чиновники закрыли глаза по формальной причине: письменных свидетельств тому, что в доме часто останавливался Андрей Туполев, не сохранилось.

Дом планировалось расселить, снести и освободить весьма привлекательный участок земли близ городской пристани и улиц, на которых находится основная масса исторических объектов. Не надо быть доктором экономики, чтобы понять: место это доходное.

За сохранение дома бились историки, краеведы, люди, причастные к туриндустрии и, конечно, «КП»-Тверь». Полтора года назад мы сделали несколько публикаций, чтобы привлечь внимание к вопиющему глумлению над памятью гениального земляка. Тогда на наш официальный запрос в администрацию Кимр чиновники ответили, что процедура по сносу здания запущена и остановить её невозможно.

В доме №10 по улице Орджоникидзе сестра Туполева поселилась в 1925 году.Фото: Дмитрий МИТИН

И действительно, ещё крепкое здание включили в программу расселения ветхого жилья. Единственной отказывавшейся покидать дом семье угрожали отключить электричество.

Неравнодушные к судьбе дома кимряки поговаривали, что, даже если здание не снесут, оно рискует «внезапно» сгореть, как это бывает со старыми постройками, занимающими приглянувшиеся кому-либо земельные участки.

Но, к счастью, общие усилия не остались незамеченными. Теперь двухэтажный дом с резьбой официально охраняется государством. Являясь объектом культурного наследия, здание не только избежит сноса, но и должно будет своевременно ремонтироваться и реставрироваться.