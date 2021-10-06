В Твери появилось новое произведение стрит-арта - пёс в шапке

Новый стрит-арт в городе. Фото: VK/Катерина Крутилова

Стены различных домов и строений Твери нет-нет да становятся интереснее из-за стрит-арта (уличных рисунков на поверхностях). Очередным произведением украсила город уличная художница Кate HB (Катя ХБ) - она же Катерина Крутилова.

Девушка изобразила на некоем строении рядом с армянской церковью (на Волоколамском проспекте) милого пса. На его голове - красная вязанная шапка. Это характерный знак многих работ Кати ХБ.

Пёс получился грустным, будто за решеткой. То ли в переноске, то ли в приюте. Не очень понятно.

Мы связались с Катей. Однако она не стала прояснять смысл изображения.

- Это просто рисунок, - ответила художница.

Она рассказала, что занимается стрит-артом с 2014 года. Причем ее изображения есть не только на стенах в родной Твери - она также отметилась в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Нижнем Новгороде, Калуге и Краснодаре.

В Твери один из самых известных созданных Катей ХБ стрит-арт объектов - это рисунок хамелеона в знакомой красной шапочке на Пожарной площади... Она рисует с этим головным убором не только животных, но и людей.

Еще одной из ее фишек стала - зеленая слеза. Летом она изобразила с ней мужчину на стене заброшенного дома на Калининском проспекте, а также Медузу-горгону на полигоне под Тверью.