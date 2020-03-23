Арт-улиточка: В Твери появилось новое забавное граффити

Новое граффити от тверского художника-граффитста Кати ХБ (Катерины Крутиловой) на днях украсило старую кирпичную хозяйственную постройку на берегу Тьмаки.

Фото своей работы автор разместила в интернете и была мгновенно перепощена крупными тверскими интернет-пабликами, снискала множество восторженных откликов пользователей.

В Твери любят граффити этого автора - у неё свой стиль, работает обычно на хозяйственных бесхозных постройках, вот только творит, не привлекая внимания, показывая лишь конечный результат и никогда не согласует с властями свои творческие планы. Оттого работы Кати ХБ коммунальщики частенько закрашивают, а она, иногда, рисует их снова на прежнем месте.

Что будет с улиточкой на Тьмаке - неизвестно. Так что спешите видеть!

«Интересно, Катя ХБ дорастёт до Бэнкси по смысловой составляющей сюжетов? Делаем ставки, горожане. Делаем ставки», - вопрошает один из комментаторов в интернете.

Не знаем, как по смысловой нагрузке, но, как и Бэнкси, Катерина прессу не жалует. -Мне бы не хотелось ничего комментировать. Спасибо за интерес, - ответила художница на вопрос «КП»-Тверь» об идее и реализации данного арт-произведения.