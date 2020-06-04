2020-06-04T11:03:59+03:00
Общество

Под Тверью появилось граффити головы с усами из травы

Портрет мужчины нарисовала уличная художница Катя ХБ
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Голова с усами из травы появилась на стене заброшенного полигона Фото: instagram.com/kate._.hbГолова с усами из травы появилась на стене заброшенного полигона Фото: instagram.com/kate._.hb
Изменить размер текста:

Необычная нарисованная голова с усами из травы и в красной шапке появилась на заброшенном полигоне под Тверью.

Яркое граффити нарисовала уличная художница Катерина Крутилова (Катя ХБ) и поделилась результатом в своем профиле в "Инстаграм".

Для своих работ Катерина выбирает не самые видные городские стены, а чаще - заброшенные или отдаленные места. Но от этого ее рисунки не становятся менее приметными и все равно привлекают горожан.

Так и мультяшная голова сразу стала объектом всеобщего внимания.

Кстати, узнать "почерк" художницы можно по ярко-красной вязаной шапочке, которую носят все герои ее сюжетов: улитка, дятел, собака, мужчина с мухой на носу и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области у четырех таксистов изъяли автомобили
Шестеро жителей Твери оштрафованы за нарушение запрета о посещении общественных мест
За мошенничество с чужой кредиткой задержана жительница Твери
Мясные котлеты с листериями производили в Твери
Кожевенный завод в Тверской области задолжал работникам 40 миллионов рублей
В Тверской области обокрали дачницу из Москвы
Пожилая женщина попала под машину на проспекте Победы в Твери
1810 коек для больных коронавирусом развернуто в Тверской области
Под Тверью появилось граффити головы с усами из травы
В Тверской области за сутки от коронавируса вылечились 65 человек
В Твери водитель легковушки, уходя от столкновения, врезался в столб
В Твери "Лада Приора" протаранила автомобиль дорожных служб
Администрацию района в Тверской области обязали определить места сбора мусора
Для Бежецка - бассейн, для Пено - новый ДК
Игорь Руденя расскажет об испытаниях препарата от коронавируса в Тверской области
За нарушение самоизоляции оштрафовали медработника в Тверской области
Ботанический сад открыли для посетителей в Твери
С начала года приставы взыскали по алиментам 105 миллионов рублей в Тверской области
В Тверской области организация задолжала работникам свыше 360 тысяч рублей