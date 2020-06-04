Под Тверью появилось граффити головы с усами из травы
Необычная нарисованная голова с усами из травы и в красной шапке появилась на заброшенном полигоне под Тверью.
Яркое граффити нарисовала уличная художница Катерина Крутилова (Катя ХБ) и поделилась результатом в своем профиле в "Инстаграм".
Для своих работ Катерина выбирает не самые видные городские стены, а чаще - заброшенные или отдаленные места. Но от этого ее рисунки не становятся менее приметными и все равно привлекают горожан.
Так и мультяшная голова сразу стала объектом всеобщего внимания.
Кстати, узнать "почерк" художницы можно по ярко-красной вязаной шапочке, которую носят все герои ее сюжетов: улитка, дятел, собака, мужчина с мухой на носу и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU