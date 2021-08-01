В Твери появился стрит-арт портрет мужчины с зеленой слезой

Новый стрит-арт объект в Твери. Фото: VK/Катерина Крутилова

В Твери появился новый стрит-арт объект. Художница Катя ХБ (она же Крутилова) изобразила на шершавой старой стене разрушающегося доме (№12а) на проспекте Калинина портрет некоего пожилого мужчины с седыми усами в асфальт и вытекающей из одного глаза зеленой слезой. На это указало ТИА.

Отметим, что у изображенного мужчины печальные глаза. При этом он чем-то напоминает индуса. Но это не точно.

Интерпретировать этот стрит-арт объект мы не будем. Но приглядитесь к его глазам...

Заметим. что Катя ХБ уже известна в Твери несколькими уличными творениями на различных поверхностях.

К примеру, это она нарисовала удивленно-испуганного мужчину в красной вязанной шапке и усами из настоящей травы. Также дело ее рук хамелеон и улитка в тех же красных шапках.

Ярко-красный вязанный головной убор (вызывает ассоциацию с образом культового исследователя морей и океанов Жака Кусто) - это вообще некий маркер или "фишка" работ Кати.

Хотя мужчина с зеленой слезой изображен без шапки. Но она ему и ни к чему.

Выглядят творения Кати ХБ очень симпатично и классно. Однозначно, в них есть своё очарование.