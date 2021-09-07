В Твери появился граффити-портрет Медузы Горгоны

Новое граффити от Кати ХБ Фото: instagram.com/kate._.hb

В Твери появилось новое граффити с изображением Медузы Горгоны. Чудовище с женским лицом с зелеными слезами изобразила уличная художница Катерина Крутилова (Катя ХБ) и поделилась фото в своем "Инстаграм".

Граффити-портрет можно найти на полигоне у "лесной поляны".

- Это далековато от города, - ответила на вопрос подписчика автор.

Работы Катерины Крутиловой всегда находят отклик у горожан. Творчество автора оценивают положительно. Катерина выбирает не самые видные городские стены, а чаще - заброшенные или отдаленные места. Правда, найти ее рисунки можно и в центре города.

К примеру, нарисованные лиса, тигр и волк украшают трансформаторную будку на улице Трехсвятской в Твери.