В Твери появилось новое граффити с хамелеоном

Хамелеон украсил бетоные блоки на Пожарной площади Фото: vk.com/Катерина Крутилова

Новый арт-объект появился на Пожарной площади в Твери. Это уже пятый рисунок, который уличная художница Катерина Крутилова рисует на установленных там бетонных блоках.

Каждый год рисунки Кати ХБ закрышивают серой краской, но она упорно рисует там новых персонажей.

Всех героев Катиных артов, в разных частях города, можно узнать по ярко-красной вязаной шапочке: улитка, дятел, собака, мужчина с мухой на носу, голова с усами из травы и другие.