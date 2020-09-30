В Твери вновь перенесли суд над Эмилем Байрамовым, участником смертельного ДТП. Фото: ТИА.

В очередной раз финал судебного процесса над одним из виновников ДТП откладывается. 29 сентября во время заседания допросили эксперта. Адвокат Эмиля Байрамова ходатайствовал о вызове на суд специалиста, как указано в пресс-релизе Центрального суда Твери. Следующее слушание должно состояться через месяц, 29 октября.

Напомним, днём 3 февраля на перекрёстке проспекта Победы и Волоколамского проспекта обвиняемый Эмиль Байрамов за рулём KIA Stinger на огромной скорости врезался в поворачивающий Volkswagen. Обе машины отлетели на тротуар, где находились люди. Пятеро пешеходов пострадало, водитель второй машины умер в больнице.

Согласно результатам медицинской экспертизы, в крови у обвиняемого были обнаружены следы сильнодействующего наркотика.

17 июля первый заместитель прокурора Тверской области утвердил обвинительное заключение по делу Эмиля Байрамова. Затем ему несколько раз продлевали срок ареста. Начиная с 20 июля идёт полугодовой срок пребывания подсудимого в СИЗО.

23 июля уголовное дело Байрамова поступило в Центральный суд Твери. С этого момента прошло семь заседаний, но каждый раз по каким-либо обстоятельствам объявляют перерыв, и окончательный вердикт не выносится. Дата нового заседания – 29 октября.

По данным следствия, Эмиль Байрамов неоднократно нарушал ПДД, а также был судим как участник массовой драки в 2013 году около действовавшего тогда клуба «Морозов Холл».