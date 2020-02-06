2020-02-06T13:07:03+03:00
Происшествия

Летел со скоростью 104 км/час, и в крови не только кофеин: участник смертельного ДТП в центре Твери проведет под арестом два месяца

Центральный районный суд отправил 30-летнего Эмиля Байрамова в СИЗО
Алина ПЕТРОВА
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На суде Эмиль Байрамов был спокоен и настаивал, что наркотиков в тот роковой день не употреблял.Фото: ТИАНа суде Эмиль Байрамов был спокоен и настаивал, что наркотиков в тот роковой день не употреблял.Фото: ТИА
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Это ДТП всколыхнуло всю Тверь. Днем 3 февраля в самом центре города, на перекрестке у театра кукол, красная «Киа» на огромной скорости протаранила «Фольксваген», удар был такой силы, что обе иномарки вылетели на тротуар и влетели в толпу людей на остановке. Пострадали пять пешеходов, водитель «Фольксвагена» 50-летний Игорь Каравашкин в тот же день скончался в больнице (сиротой осталась 20-летняя дочь-студентка, она обучается в одном из тверских вузов, год назад у девушки умерла мать).

Водитель «Киа» 30-летний Эмиль Байрамов в аварии не пострадал. Фото и видео с места аварии попали в соцсети.

- Скорость превысил намного.... Под наркотиками или пьяный, - предполагали пользователи сетей. Сам же Байрамов всё это отрицал, заявив полиции, что спешил в спортклуб на тренировку. Но в тот же день стало известно, что не так прост и законопослушен водитель «Киа»: лишь за 2019 год у него 29 нарушений ПДД. Плюс ранее он был судим за драку у ночного клуба «Морозов Холл», тогда у клуба дралась повздорившая у барной стойки молодежь, в ход шли пистолеты и ножи.

Байрамов на месте ДТП. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Байрамов на месте ДТП.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Что касается наркотиков, то да, следы сильнодействующего наркотического вещества были обнаружены в крови молодого человека. Результаты экспертизы были озвучены 5 февраля в Центральном районном суде Твери, где при большом стечении прессы избралась мера пресечения в отношении Эмиля Байрамова.

Адвокат Эмиля Байрамова настаивал на проведении закрытого заседания на основании того, что в зале будут озвучены медицинские конфиденциальные данные. Однако суд журналистов в зале оставил.

«По результатам анализов, в моче у подозреваемого обнаружили следы сильнодействующего наркотика», - гласят результаты экспертизы.

Однако Байрамов утверждал в суде, что не употребляет наркотики, а в анализах нашли кофеин. В суде также стало известно, с какой скоростью ехал Байрамов в момент ДТП - 104 км в час.

Оставшейся сиротой дочери погибшего водителя адвокат молодого человека уже ранее предложил полмиллиона рублей в качестве компенсации, но она и ее защитник отказались, считая, что сумма морального и материального вреда должна быть больше.

На месте ДТП в центре Твери. Фото: Ирина ТАРАСОВА

На месте ДТП в центре Твери.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Так вот, по итогам судебного заседания Байрамова взяли под стражу на два месяца. Гособвинитель мотивировал это тем, что у него есть непогашенная судимость и паспорт гражданина Азербайджана:

- Подозреваемый совершил тяжкое преступление, за которое грозит срок от 5 лет, в состоянии наркотического опьянения. Сегодня поступили результаты анализов. Оставаясь на свободе, он может продолжить заниматься преступной деятельностью или скрыться. Кроме того, это ДТП имеет большой общественный резонанс.

- Байрамов пробудет под арестом в СИЗО два месяца, до 2 апреля 2020 года, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

«Комсомолка» продолжит следить за расследованием этого уголовного дела.

Авария в Твери с пятью пострадавшими.Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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