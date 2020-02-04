Участник смертельного ДТП на проспекте Победы оказался фигурантом крупного межнационального конфликта, произошедшего в Твери семь лет назад

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:42:02+03:00

В прошлом году Байрамов нарушал правила 29 раз Фото: коллаж "КП" из фото Ирина Тарасова и соцсети

В апреле 2013 года у клуба "Морозов Холл" произошла массовая драка между русскими и азербайджанцами

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Стали известны подробности биографии 30-летнего гонщика, который, управляя автомобилем "Киа Стингер", стал участником смертельного ДТП на перекрестке у Кукольного театра в Твери.

Напомним, авария произошла днем, 3 февраля. Водитель на автомобиле "Фольксваген" выехал на перекресток для совершения маневра левого поворота, в это время со стороны микрорайона "Чайка" в него на большой скорости вылетела красная "Киа Стингер". От удара оба автомобиля вылетели на тротуар и врезались в топлу пешеходов.

Водитель "Киа" задержан на 48 часовФото: Ирина ТАРАСОВА

Пострадали пять человек и водитель "Фольксвагена". Позже мужчина скончался в больнице. А второго участника задержали на 48 часов.

По факту аварии завели уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ.

Водитель "Фольксвагена" скончался в больнице после ДТПФото: Ирина ТАРАСОВА

Как выяснилось позже, водитель "Киа" - гражданин Байрамов - нарушает Правила дорожного движения уже не в первый раз. В региональном УГИБДД России ТИА сообщили, что в прошлом году он нарушал правила 29 раз.

Кроме того, известно, что он является одним из зачинщиков массовой драки между русскими и азербайджанцами, которая произошла в 2013 году у действовавшего тогда клуба "Морозов Холл". В стычке двое русских получили колото-резаные ранения, еще два парня - огнестрельные ранения.

Драка стала поводом для народного схода. В мае 2013 года на площади в центре Твери собрались более 500 человек, которые требовали справедливой кары над азербайджанцами, расстрелявшими русских у ночного клуба.

В итоге суд приговорил главных зачинщиков драки - Байрамова и Джапарова – к полутора годам в колонии общего режима. Остальные участники получили условные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU