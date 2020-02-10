УГИБДД опубликовало видео, как иномарки влетают в толпу пешеходов у Куколького театра в Твери

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:57:43+03:00

В страшной аварии один человек погиб и пятеро пострадали Фото: Ирина ТАРАСОВА

В жуткой аварии один человек погиб и пятеро пострадали

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В понедельник, 10 февраля, УГИБДД России по Тверской области в еженедельном выпуске программы "Патруль 69" опубликовало еще одно видео страшного ДТП, которое произошло 3 февраля у Театра кукол в Твери.

Напомним, на перекрестке проспекта Победы и Волоколамского проспекта иномарка "Киа Стингер" столкнулась с "Фольксвагеном Поло". На большой скорости автомобили влетели в топлу пешеходов.

В результате ДТП погиб 50-летний водитель "Фольксвагена" Игорь Каравашкин, еще пятеро пешеходов получили травмы.

Позже было установлено, что автомобилем "Киа", управлял 30-летний Эмиль Байрамов. Лихач ехал через перекресток со скоростью 104 км в час. Экспертиза показала в его анализах следы наркотического вещества.

В отношении Байрамова возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ. По решению Цетрального районного суда, пока ведется следствие, Байрамов будет сидеть в СИЗО, до 2 апреля 2020 года.

За совершенное тяжкое преступление ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

"КП-Тверь" продолжает следить за расследованием этого уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU