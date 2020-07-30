2020-07-30T15:37:30+03:00
Происшествия

Участнику смертельного ДТП в Твери Эмилю Байрамову продлили арест ещё на полгода

30 июля состоялось первое слушание по резонансному делу
Виктория ТУШКОВА
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Байрамов в зале суда. Фото: tvernews.ruБайрамов в зале суда. Фото: tvernews.ru
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30 июля в Центральном районном суде Твери состоялось первое слушание по делу Эмиля Байрамова, обвиняемого по п. "а" ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Напомним, смертельное ДТП произошло днём 3 февраля 2020 года на перекрестке у театра кукол. Красная «Киа», за рулём которой был Байрамов, на огромной скорости протаранила «Фольксваген», обе иномарки вылетели на тротуар прямо в толпу людей на остановке. Пострадали пять пешеходов, а водитель «Фольксвагена», 50-летний Игорь Каравашкин, умер в больнице, оставив сиротой 20-летнюю дочь.

Сам Байрамов не пострадал. Экспертиза обнаружила в его моче сильнодействующее наркотическое вещество. Байрамова взяли под стражу на два месяца. Позже меру пресечения не единожды продлевали.

На сегодняшнем судебном заседании прокурор потребовал продлить срок ареста на полгода, сообщает ТИА, и суд пошёл государственному обвинителю навстречу. Байрамову продлили меру пресечения на шесть месяцев, начиная с 20 августа.

С журналистами Байрамов общаться отказался. В зал суда, кроме адвоката и родственников обвиняемого, пришёл пострадавший, 61-летний Сергей Гомонов, он до сих пор не оправился от травмы и ему ещё предстоят операции. Ещё одна 83-летняя пострадавшая прийти не смогла так как до сих пор не может ходить.

Следующее судебное заседание по этому делу состоится 17 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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