Встреча с труппой Тверского театра драмы состоится только осенью
11 мая стало известно, что труппа Тверского театра драмы закрывает сезон досрочно. Об этом "Комсомольской правде"-Тверь" рассказали источники. Причина понятна - угроза распространения коронавирусной инфекции и отмена массовых мероприятий, согласно указу губернатора от 17 марта.
Подозрения о том, что встречи артистов со зрителями в этом сезоне больше не состоятся, были давно. Теперь они подтвердились.
В мае - июне артисты уйдут в отпуска. На вопрос, что будет дальше, пока никто ответить не может: "Поживем - увидим!"
Напомним, этот сезон для Тверского академического театра стал 274-ым. Открытие его состоялось 4 сентября и по признанию зрителей было одним из самых интересных за последние годы.
Этот творческий сезон был очень насыщенным. Зрители увидели премьерные спектакли - "Свадьба Кречинского" (сентябрь), "Доходное место" (ноябрь), "Золушка" (декабрь), "Привидения" (декабрь), "Пигмалион" (январь), "Осторожно! Любовь!" (март).
Однако - не все. Показы сразу полюбившейся зрителям музыкальной комедии "Осторожно! Любовь!" прошли с 7 марта всего несколько раз. А запланированные на апрель и май премьеры "Василий Тёркин" (малая сцена) и масштабный спектакль "Невольники" (большая сцена) и вовсе были перенесены на более благоприятное время.
Благодарим Тверской театр драмы за яркий творческий год и ждем встречи теперь уже в новом, 275-ом сезоне.
ИСТОЧНИК KP.RU
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