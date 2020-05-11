Встреча с труппой Тверского театра драмы состоится только осенью

11 Май 2020 2020-05-11T18:34:01+03:00

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11 мая стало известно, что труппа Тверского театра драмы закрывает сезон досрочно. Об этом "Комсомольской правде"-Тверь" рассказали источники. Причина понятна - угроза распространения коронавирусной инфекции и отмена массовых мероприятий, согласно указу губернатора от 17 марта.

Подозрения о том, что встречи артистов со зрителями в этом сезоне больше не состоятся, были давно. Теперь они подтвердились.

В мае - июне артисты уйдут в отпуска. На вопрос, что будет дальше, пока никто ответить не может: "Поживем - увидим!"

Напомним, этот сезон для Тверского академического театра стал 274-ым. Открытие его состоялось 4 сентября и по признанию зрителей было одним из самых интересных за последние годы.

Этот творческий сезон был очень насыщенным. Зрители увидели премьерные спектакли - "Свадьба Кречинского" (сентябрь), "Доходное место" (ноябрь), "Золушка" (декабрь), "Привидения" (декабрь), "Пигмалион" (январь), "Осторожно! Любовь!" (март).

Однако - не все. Показы сразу полюбившейся зрителям музыкальной комедии "Осторожно! Любовь!" прошли с 7 марта всего несколько раз. А запланированные на апрель и май премьеры "Василий Тёркин" (малая сцена) и масштабный спектакль "Невольники" (большая сцена) и вовсе были перенесены на более благоприятное время.

Благодарим Тверской театр драмы за яркий творческий год и ждем встречи теперь уже в новом, 275-ом сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU