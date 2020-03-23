Отмена мероприятий из-за коронавируса в Твери: Театр драмы попрощался со зрителями спектаклем о любви

Прощание даже временное – это грустно. Памятуя об этом, в Тверском театре драмы его решили сделать особенно ярким, добрым и позитивным. Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса все массовые мероприятия, в том числе и показы спектаклей отменились.

Последний из них в Театре драмы показали 21 марта. Им стала музыкальная комедия «Осторожно! Любовь!» режиссера Александра Павлишина, воспевающая (в буквальном смысле, ведь это мюзикл – Ред.) жизнь. Однако были и те, кто решил перестраховаться. Если до показа были забронированы абсолютно все места, то к самой дате половину билетов зрители сдали.

- Поэтому, когда я вышел на сцену, то первым делом поприветствовал именно их, сказав, что сегодня собрались самые смелые и отважные жители и гости столицы Верхневолжья – делится артист ТАТД Константин Василенко. - Затем сказал, что спектакль о любви, а любовь – это единственное лекарство от любых вирусов. И добавил, что возможно, 21 марта мы войдём в историю как единственный в Европе театр, который в этот день открыл двери для своих зрителей.

Любовь – это единственное лекарство от любых вирусов!Фото: Ирина ТАРАСОВА

И зал взорвался аплодисментами. Впрочем, не раз за этот вечер.

Таких ярких эмоций и слез за всю историю театра, не помнил никто.

- В целом атмосфера в этот вечер была бомбическая. Несмотря, что людей было вдвое меньше, зал поддерживал каждую фразу, каждую песню. А в финале особенно, - рассказывает Константин Василенко. - Взгляды людей, аплодисменты… На поклоне, когда в зал дают свет, мы видели счастливые лица - молодых девчонок и парней, взрослых людей… И когда уже занавес закрывался, я не удержался и крикнул: «Всем доброго здоровья!»

Впрочем, все надеются, что такое положение дел сохранится недолго. Так, у артистов театра продолжается жаркий репетиционный процесс. Ведь в этом сезоне запланировано еще две премьеры: «Василий Тёркин» ко Дню Победы и большое полотно «Невольники» Иоланты Мельниковой.

Всем доброго здоровья!Фото: Ирина ТАРАСОВА

Соль - на удачу! Перец - на счастье!Фото: Ирина ТАРАСОВА

До скорой встречи!Фото: Ирина ТАРАСОВА

В целом атмосфера в этот вечер была бомбическаяФото: Ирина ТАРАСОВА