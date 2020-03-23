2020-03-23T22:51:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Отмена мероприятий из-за коронавируса в Твери: Театр драмы попрощался со зрителями спектаклем о любви

Впрочем, репетиции продолжаются
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Театр драмы временно попрощался со зрителями спектаклем «Осторожно! Любовь!»Театр драмы временно попрощался со зрителями спектаклем «Осторожно! Любовь!»Фото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

Прощание даже временное – это грустно. Памятуя об этом, в Тверском театре драмы его решили сделать особенно ярким, добрым и позитивным. Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса все массовые мероприятия, в том числе и показы спектаклей отменились.

Последний из них в Театре драмы показали 21 марта. Им стала музыкальная комедия «Осторожно! Любовь!» режиссера Александра Павлишина, воспевающая (в буквальном смысле, ведь это мюзикл – Ред.) жизнь. Однако были и те, кто решил перестраховаться. Если до показа были забронированы абсолютно все места, то к самой дате половину билетов зрители сдали.

- Поэтому, когда я вышел на сцену, то первым делом поприветствовал именно их, сказав, что сегодня собрались самые смелые и отважные жители и гости столицы Верхневолжья – делится артист ТАТД Константин Василенко. - Затем сказал, что спектакль о любви, а любовь – это единственное лекарство от любых вирусов. И добавил, что возможно, 21 марта мы войдём в историю как единственный в Европе театр, который в этот день открыл двери для своих зрителей.

Любовь – это единственное лекарство от любых вирусов! Фото: Ирина ТАРАСОВА

Любовь – это единственное лекарство от любых вирусов!Фото: Ирина ТАРАСОВА

И зал взорвался аплодисментами. Впрочем, не раз за этот вечер.

Таких ярких эмоций и слез за всю историю театра, не помнил никто.

- В целом атмосфера в этот вечер была бомбическая. Несмотря, что людей было вдвое меньше, зал поддерживал каждую фразу, каждую песню. А в финале особенно, - рассказывает Константин Василенко. - Взгляды людей, аплодисменты… На поклоне, когда в зал дают свет, мы видели счастливые лица - молодых девчонок и парней, взрослых людей… И когда уже занавес закрывался, я не удержался и крикнул: «Всем доброго здоровья!»

Впрочем, все надеются, что такое положение дел сохранится недолго. Так, у артистов театра продолжается жаркий репетиционный процесс. Ведь в этом сезоне запланировано еще две премьеры: «Василий Тёркин» ко Дню Победы и большое полотно «Невольники» Иоланты Мельниковой.

«Осторожно! Любовь!» Фото: Ирина ТАРАСОВА

«Осторожно! Любовь!»Фото: Ирина ТАРАСОВА

«Осторожно! Любовь!» Фото: Ирина ТАРАСОВА

«Осторожно! Любовь!»Фото: Ирина ТАРАСОВА

«Осторожно! Любовь!» Фото: Ирина ТАРАСОВА

«Осторожно! Любовь!»Фото: Ирина ТАРАСОВА

«Осторожно! Любовь!» Фото: Ирина ТАРАСОВА

«Осторожно! Любовь!»Фото: Ирина ТАРАСОВА

Всем доброго здоровья! Фото: Ирина ТАРАСОВА

Всем доброго здоровья!Фото: Ирина ТАРАСОВА

Соль - на удачу! Перец - на счастье! Фото: Ирина ТАРАСОВА

Соль - на удачу! Перец - на счастье!Фото: Ирина ТАРАСОВА

До скорой встречи! Фото: Ирина ТАРАСОВА

До скорой встречи!Фото: Ирина ТАРАСОВА

В целом атмосфера в этот вечер была бомбическая Фото: Ирина ТАРАСОВА

В целом атмосфера в этот вечер была бомбическаяФото: Ирина ТАРАСОВА

Впрочем, все надеются, что такое расставание будет недолгим Фото: Ирина ТАРАСОВА

Впрочем, все надеются, что такое расставание будет недолгимФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Можно ли заразиться коронавирусом от продуктов из супермаркета, надо ли протирать клавиатуру и кипятить одежду
Дверные ручки, пакеты, которые привез курьер, одежда и обувь... Хавьер Абад, биолог из Автономного университета Барселоны, разъяснил, где есть риск заразиться новой инфекцией, а где нет
Мама суперфорварда Ильи Ковальчука о коронавирусе в Твери: Посадила себя на карантин, вернувшись из США
В интервью «КП»-Тверь» Любовь Ковальчук рассказала о коронавирусе в Твери, как соблюдает карантинные меры и как переживают самоизоляцию люди на той стороне Атлантики
Новости 24
За два месяца около 600 жителей Тверской области стали жертвами мошенничеств с банковскими картами
На бежецком рынке в Тверской области продавали запрещенные семена агрокультур
В Тверской области установили сотни туристических указателей
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: жителям рассылают в мессенджерах фейковые "агитки"
С шиномонтажа в Твери неизвестные украли два домкрата
В Конаково Тверской области женщина упала с моста и утонула
В куриных котлетах из Тверской области нашли сальмонеллы
Под Тверью у должника изъяли автомобиль
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: "Тверь Водоканал" полностью прекратил прием посетителей
Тверской актер Тарас Кузьмин о фильме "Лабиринт": На роль домашнего тирана меня утвердили с первой пробы
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Тверской области: В Роспотребнадзоре напоминают, как обратиться в ведомство, минуя личный приём
Жители Твери и Тверской области стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
Коммунальное предприятие в Тверской области задолжало сотрудникам 640 тысяч рублей
В Тверской области УК рекомендовано провести санобработку домов
Жительница Тверской области осуждена за угрозу убийством
Отмена выездных медосмотров из-за коронавируса в Тверской области: детские врачи временно не будут выезжать в районы
Владелец большегруза в Твери за ночь лишился двух аккумуляторов
Житель Тверской области совершал покупки с помощью украденной банковской карты
В Тверской области пока не ограничили движение грузовиков
Власти Твери ищут подрядчика для ремонта Московского шоссе
В храмах Твери начали молиться об избавлении от коронавируса
"Из России с любовью": летчики из Тверской области прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом
Несовершеннолетняя девушка отдыхала в друзьями в Санкт-Петербурге, пока ее искали в Тверской области
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в регионе созданы официальные группы в соцсетях по ситуации с коронавирусом