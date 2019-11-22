Премьера спектакля "Доходное место" в Театре драмы Твери прошла с аншлагом

22 Нояб. 23:51 2019-11-23T00:35:52+03:00

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22 ноября фойе Тверского театра драмы встречало указателями: честный путь, нечестный путь. Так что дискуссия о жизненно-важном выборе у зрителей развернулась уже перед входом в зал. Впрочем, продолжилась она и во время спектакля.

Сегодня здесь давали классику - комедию "Доходное место" по А.Н. Островскому. Впрочем, под "комедией" во времена драматурга, наверное, подразумевалось нечто иное, потому как вопросы, которые поднимались в пьесе, оказались удивительно актуальными и сегодня. Любовь-нелюбовь, богатство-бедность, честность - подлость, ум-глупость. Каждый из зрителей мог выбрать ту или иную сторону, но, что удивительно, порой это сделать оказывалось довольно сложно, например, когда звучала фраза: "За что их даром любить-то, мужьев-то? Это довольно странно!" или "Что за слово взятки? Сами ж его выдумали, чтобы обижать хороших людей. Не взятки, а благодарность! А от благодарности отказываться грех". Мнения в зале заметно разделились.

Премьера спектакля московского режиссера Геннадия Шапошникова закончилась аплодисментами, многократным "Браво!" и цветами.

Прекрасные декорации, отличная актерская игра абсолютно всех артистов и дебютантов в том числе, несомненно, сделают этот спектакль одним из любимых в Театре драмы. Так что спешите найти свое "Доходное место"!

Ближайшие спектакли пройдут 23, 24 и 29 ноября.

Спасибо за спектакль!Фото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU