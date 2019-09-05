Открытие сезона в Тверском театре драмы: стендап от директора и бой курантов

О том, что на открытии 274-го сезона в Тверском театре драмы ожидаются сюрпризы, знали многие, но вот какие именно, держалось в секрете.

А потому вечером 4 сентября здесь собрались не только настоящие театралы, но и любители всего нового.

У входа зрителей встречали девушки в сарафанах с логотипом продолжающегося Года театра. Рядом можно было сфотографироваться с английским бобби (полицейским. - Ред.), а при желании даже почувствовать себя настоящим детективом.

Открытие 274 сезона в Театре драмыФото: Ирина ТАРАСОВА

Но самое интересное началось после третьего звонка - видеоролик о том, что значит в жизни театр, с Тарасом Кузьминым в главной роли, а затем и самый настоящий стендап от директора Тверского академического театра драмы Светланы Вержбицкой.

- С чем у вас ассоциируется Англия? - обратился режиссер Александр Павлишин к Светлане Валентиновне.

- С Шекспиром, театром «Глобус» и, конечно же, с туманом. А еще с Тауэрским мостом, Биг-Беном, знаменитой красной телефонной будкой и, конечно, с классическим английским детективом. Это же элементарно, ведь 274-й театральный сезон Театр драмы открывает по-английски: детективом Агаты Кристи «Свидетель обвинения» режиссера-постановщика Александра Павлишина. В этом сезоне нас ожидают совершенно неожиданные сюжеты - яркие спектакли, необычные повороты. И все это для вас, дорогие зрители. Чтобы в нашем театре вам всегда было интересно, радостно и уютно. Приходите в театр, любите театр, а мы постараемся сделать все возможное, чтобы каждое посещение театра для вас было праздником!

Леди и джентльмены, позвольте вам сообщить, что 274-й сезон Тверского академического театра драмы объявляется открытым!Фото: Ирина ТАРАСОВА

Слова директора заглушил бой волшебных курантов, которые возникли на сцене словно из ниоткуда.

- Уже пора? - загадочно обратилась Светлана Вержбицкая к Александру Павлишину.

- Пора! - взмахнул рукой, как волшебной палочкой, режиссер.

- Леди и джентльмены, позвольте вам сообщить, что 274-й сезон Тверского академического театра драмы объявляется открытым!

Звуки мощных фанфар утонули в аплодисментах зрителей. И на сцену сразу опустился туман...

Перед зрителями ожили картины Лондона и старой доброй Англии со всеми этими чашечками чая, твидовыми костюмами, зонтами и драповыми пальто.

Мне показалось, что игра актеров была более сочной, яркой и эмоциональной. И наверное, не только мне. Ведь завершился спектакль искренними криками «Браво!», которые неслись из всех уголков зала.

Открытие 274 сезона в Театре драмыФото: Ирина ТАРАСОВА

Открытие 274 сезона в Театре драмыФото: Ирина ТАРАСОВА

Открытие 274 сезона в Театре драмыФото: Ирина ТАРАСОВА

Открытие 274 сезона в Театре драмыФото: Ирина ТАРАСОВА

Открытие 274 сезона в Театре драмыФото: Ирина ТАРАСОВА

Открытие 274 сезона в Театре драмыФото: Ирина ТАРАСОВА

Сезон открылся английским детективом "Свидетель обвинения"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Сезон открылся английским детективом "Свидетель обвинения"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Сезон открылся английским детективом "Свидетель обвинения"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Сезон открылся английским детективом "Свидетель обвинения"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Сезон открылся английским детективом "Свидетель обвинения"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Сезон открылся английским детективом "Свидетель обвинения"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Сезон открылся английским детективом "Свидетель обвинения"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Эмоции зашкаливали!Фото: Ирина ТАРАСОВА