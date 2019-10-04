Взгляд Дракулы, пластика Змея: Спектакль-праздник «Свадьба Кречинского» в Тверском театре драмы оказался не так-то прост

Статьи, как и стихи, рождаются, когда им вздумается. Причем одни почему-то появляются на свет буквально на выдохе. А другие заставляют болеть. Именно так получилось у меня и со «Свадьбой Кречинского».

На афишах Тверского театра драмы – то ли фокусник, то ли волшебник. В анонсах – гротеск, бурлеск и цирк. А с задних сидений зрительного зала, невзирая на удивительно вкусную картинку, виделась почему-то черная зияющая дыра человеческой разочарованной души, смертельная тоска усталого человека, которая дошла до крайней точки.

Такое впечатление совершенно не укладывалось в мои ожидания. А потому я… пошла на спектакль второй раз. И смотрела не только близко, но и очень внимательно. Тогда-то все и встало на свои места.

Несомненно, звезда спектакля - Тарас Кузьмин. От сияния его улыбки и сверкающих стразами костюмов засвечивались и он сам и стоящие рядом с ним героиФото: Ирина ТАРАСОВА

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЗЛО!

Несомненно, звезда спектакля - Тарас Кузьмин. От сияния его улыбки и сверкающих стразами костюмов засвечивались даже стоящие рядом с ним другие герои. Казалось бы, к чему придираться: его персонаж крайне хорош собой, игрок во всех смыслах, любимец женщин. Однако с каждой сценой становилось понятно: за внешней картинкой скрыт более глубокий смысл. И весь этот лоск лишь призван сыграть роль контраста.

Парадоксально: Кречинский режиссера Михаила Борисова похож на всех злодеев сразу, но при этом в деталях можно узнать каждого из них.

Поворот головы - и вот уже руки-крылья, черный плащ с кровавым подбоем и яростно горящий взор отсылают к Воланду-Дракуле. Театральные заламывания рук, гротескные поклоны и внешняя холодность - а это к Повелителю тыкв Джеку Скеллингтону Тима Бёртона (да, тому самому черепу из мультфильма «Кошмар перед рождеством»). Шепот и управление - к удаву Каа из «Маугли» (или к библейскому Змею. Недаром влюбленной в него жертве он дарит кролика. - Ред.). Ну, а когда Кречинский в руки берёт плетку - то перед нами карикатурный манипулятор-кукольник Карабас Барабас.

Чем не кукольник Карабас Барабас?Фото: Ирина ТАРАСОВА

Правда, главный герой из роли маэстро мрачной трагедии порой выходит. И вот уже перед нами обычный усталый человек со стеклянным взором и с извечным «как же иногда нужны деньги...». И вот в этом интимном признании он наиболее близок каждому сидящему в зале. Неудивительно, что одним из самых любимых фрагментов спектакля у зрителей стала сцена Кречинского и купца Щебнева. Тема денег всегда актуальна. Но игра актера Никиты Березкина превратила обычный бытовой диалог в яркое украшение постановки.

Уверена, каждый зритель в герое Тараса Кузьмина увидит что-то свое. Красавца «Михаила Васильевича Кречинского - великого богатыря, мага и волшебника» (фраза о Кречинском героя Ивана Антоныча Расплюева. - Ред.). Или все же подлеца-тирана и обманщика, готового продать душу за деньги и человека, «от которого стали отворачиваться порядочные люди, потому что запахло» (фраза Кречинского о себе. – Ред.).

Зло никогда не действует в одиночку. У каждого великого злодея всегда есть помощники. Нельзя не отметить задумку режиссера - свиту Кречинского (отсыл к свите Воланда из «Мастера и Маргариты). На первый взгляд это роковая красавица и простоватый хитрый слуга (актеры Кристина Потапова и Илья Быков, блистательно исполнившие свои роли). Но в какой-то момент в своем вечном слиянии они вдруг превращаются в трехголовую гидру, где каждая из голов символизирует отдельно взятый порок.

Свита КречинскогоФото: Ирина ТАРАСОВА

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ГЕРОИ

Словно в противовес всей инфернальной троице - семейство Муромских: наивный Пётр Константинович, нежно влюбленный в свою дочь («она ж у меня одна...»), очаровательная нежная Лидочка, тетка-кокетка Анна Атуева и приближенный к ним вечно страдающий Владимир Нелькин (актеры Сергей Коноплёв, Аманда Кварацхелия, Валентина Мартьянова и Сергей Бескакотов).

Пожалуй, из них только один отец через распахнутую от любви душу и видит настоящего Кречинского. Но и он в конце концов сдается чарам обаятельного шулера. И, надо отдать должное, игра Сергея Коноплёва прекрасна.

Связующее их звено - несчастный Расплюев. У потерянного для себя и для мира, у него все же еще есть шанс не опуститься на самое дно. Блистательную игру артиста Олега Хрычёва особенно отметили тверские зрители. Каждая его фраза, каждый монолог завершался аплодисментами.

Михаил Васильевич Кречинский - великий богатырь, маг и волшебникФото: Ирина ТАРАСОВА

ЕДИНЕНИЕ СВЕТА, ЗВУКА И ПЛАСТИКИ

В целом спектакль получился атмосферным и «вкусным», что неудивительно: за этой работой стояли художник-постановщик – лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Степан Зограбян и художник по костюмам – София Зограбян. Несомненно, сильными сторонами стали три составляющие: музыка (Иоланта Мельникова), пластика (Джон Шенгелия) и свет (Сергей Солошенко).

Когда слово подкрепляется жестом, а жест - музыкальным рядом и лучом света, рождается тихое «Ах!». И таких ярких вспышек-открытий в спектакле очень много. Именно открытий, потому что режиссер словно играет со зрителями. Подкидывая яркие моменты и тем самым вовлекая их в интерактивный диалог, он не дает расслабиться и тем более отвлечься ни на секунду.

Сочетание легкости и глубины. Внешней красоты и внутренней пустоты некоторых героев. Доверия и предательства. Чистой любви и равнодушия… Именно такой я увидела наполненность спектакля «Свадьба Кречинского». Это постановка крупных планов, ярких эмоций и насыщенных смыслов. Уверена, если вы побывали на спектакле, вы тоже что-то открыли для себя. А может быть, еще только находитесь на пороге этих открытий.

Для спектакля Тарас Кузьмин научился некоторым фокусамФото: Ирина ТАРАСОВА

Например, научился превращать трость в цветыФото: Ирина ТАРАСОВА

Кречинский похож на всех злодеев сразуФото: Ирина ТАРАСОВА

Каждый зритель в герое Тараса Кузьмина увидит что-то своеФото: Ирина ТАРАСОВА

Пожалуй, только Петр Муромский и видит настоящего КречинскогоФото: Ирина ТАРАСОВА

Очаровательная нежная Лидочка (актриса Аманда Кварацхелия)Фото: Ирина ТАРАСОВА

Все эмоции в одном кадреФото: Ирина ТАРАСОВА

Как же иногда нужны деньги...Фото: Ирина ТАРАСОВА

Кречинский и купец Щебнев (актер Никита Березкин)Фото: Ирина ТАРАСОВА

Роковая женщина (актриса Кристина Потапова)Фото: Ирина ТАРАСОВА

"Свадьба Кречинского" в Тверском театре драмыФото: Ирина ТАРАСОВА

"Свадьба Кречинского" в Тверском театре драмыФото: Ирина ТАРАСОВА

"Свадьба Кречинского" в Тверском театре драмыФото: Ирина ТАРАСОВА

"Свадьба Кречинского" в Тверском театре драмыФото: Ирина ТАРАСОВА

Саркофаг Кречинского больше напоминает гроб Дракулы, чем кроватьФото: Ирина ТАРАСОВА

"Свадьба Кречинского" в Тверском театре драмыФото: Ирина ТАРАСОВА

"Свадьба Кречинского" в Тверском театре драмыФото: Ирина ТАРАСОВА

Расплюев. Блистательную игру артиста Олега Хрычёва тверские зрители отметили особенноФото: Ирина ТАРАСОВА

В спектакле появляются и удивительные элементы народного театраФото: Ирина ТАРАСОВА

Пётр Константинович Муромский и Дмитрий Нелькин (актеры Сергей Коноплев и Сергей Бескакотов)Фото: Ирина ТАРАСОВА

Все ближе к финалуФото: Ирина ТАРАСОВА

"Свадьба Кречинского" в Тверском театре драмыФото: Ирина ТАРАСОВА

"Свадьба Кречинского" в Тверском театре драмы. Ростовщик (актер Залим Мирзоев)Фото: Ирина ТАРАСОВА