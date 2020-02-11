«Золушка» для взрослых: «Пигмалион» в Тверском театре драмы научит верить в себя

Одним из самых популярных за всю историю кинематографа и театра остается сюжет о Золушке. Да, той самой «незаметной замарашке-неудачнице», что в какой-то момент вдруг набирается смелости и делает первый шаг навстречу своей мечте. То есть это сюжет о том, что задуманное иногда сбывается. Особенно если ты того заслуживаешь.

Именно об этом и новый спектакль Тверского театра драмы «Пигмалион» режиссера Светланы Филатовой. И пусть название постановки отсылает к древнегреческому мифу о создании скульптором возлюбленной из слоновой кости и любви к своему творению, и даже сам спектакль начинается с картин на античные темы, но уже в первые минуты постановки временные границы смешиваются, а затем и вовсе стираются. И уже сложно понять, в какой период происходит действие на сцене.

Главную роль бедной цветочницы сыграла Евгения ГолубеваФото: Ирина ТАРАСОВА

Музыкальные фрагменты, вечерние платья и костюмы - отсыл в 1912 год, к созданию пьесы Бернардом Шоу. А потом и к Голливуду 50-60-х годов… а значит, и к Одри Хепберн, которая исполнила роль «Галатеи» в оскароносной картине 1964 года «Моя прекрасная леди».

И тут же современные джинсы, кепка и футболка с портретом той самой Одри Хепберн у главной героини - Элизы Дулиттл, роль которой в спектакле исполнила актриса Евгения Голубева. И это уже, безусловно, наше время.

Легкий сюжет, красивые платья, шляпки, зонты, букеты, фраки, бабочки… Спектакль, отсылая к вроде бы незамысловатому содержанию, на самом деле рассказывает о судьбе женщины и мужчины. А точнее, о значимости мужчины в жизни женщины. И наоборот. Ведь каждому из нас надо не так много: чтобы поверили в нас и чтобы мы поверили в себя. И тогда то, что кажется такой далекой и несбыточной сказкой, станет реальностью. Причем даже быстрее, чем мы можем себе это представить.

"Пигмалион", режиссер Светлана ФилатоваФото: Ирина ТАРАСОВА

Несколько жесткий и даже капризный профессор фонетики Генри Хиггинс в исполнении Никиты Березкина, который ради амбициозной и даже сумасбродной идеи делает вызов самому себе, но не справляется с возникшими чувствами. Потому что только они и неподвластны контролю.

Истинные дамы высшего света - Светлана Филатова (миссис Хиггинс), Иоланта Мельникова (миссис Эйнсфорд-Хилл), Анжелика Панкова (ее дочь Клара).

Харизматичные Константин Василенко (сын Фредди), Алексей Великотный (полковник Пиккеринг), Татьяна Лугачева (экономка Хиггинса миссис Пир).

Очаровательно-милый Владимир Чернышов, от улыбки которого хочется улыбаться и самому (отец Элизы Альфред Дулиттл).

И конечно, сама Евгения Голубева (Элиза) - сначала пацан-оторва с «я че, я ниче», а потом и нежная принцесса, стать которой мечтают, наверное, все девушки мира.

Несколько этапов преображения, смешные диалоги, уютная атмосфера малой сцены и неожиданный финал - всё это делает спектакль легким, интересным и весенним по настроению, даже несмотря на погоду за окном.

Действие пьесы разворачивается в Лондоне. В летний вечер дождь льёт как из ведраФото: Ирина ТАРАСОВА

Бывает так, что даже самая смелая мечта иногда может исполнитьсяФото: Ирина ТАРАСОВА

Первая встреча с цветочницейФото: Ирина ТАРАСОВА

Очаровательно-милый Владимир Чернышов, от улыбки которого хочется улыбаться и самому (отец Элизы Альфред Дулиттл)Фото: Ирина ТАРАСОВА

Превращения Элизы в элегатную даму происходили не сразуФото: Ирина ТАРАСОВА

"Пигмалион", режиссер Светлана ФилатоваФото: Ирина ТАРАСОВА

Месяцы тренировок цветочницу Элизу преобразилиФото: Ирина ТАРАСОВА

Первый выход в светФото: Ирина ТАРАСОВА

"Пигмалион", режиссер Светлана ФилатоваФото: Ирина ТАРАСОВА

Бал ЭлизыФото: Ирина ТАРАСОВА

Красивый спектакль, изящный финалФото: Ирина ТАРАСОВА