Новых случаев коронавируса в Тверской области не выявлено

18 Март 2020 2020-03-18T18:25:01+03:00

Пока в Тверской области зарегистрировано два случая коронавирусной инфекции. Фото: Артем КИЛЬКИН

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По состоянию на 18 марта в Тверской области новых случаев коронавирсной инфекции не выявлено. Об этом сообщает региональное Министерство здравоохранения. Подтверждает данную информацию официальная статистика Роспотребнадзора РФ.

Таким образом, на настоящий момент в Тверской области два зарегистрированных случая заражения COVID-19. Вирус выявлен у жителей региона, вернувшихся из зарубежной поездки.

По информации областного Минздрава, состояние больных удовлетворительное. Они получают необходимое лечение.

Как уже сообщала "КП"-Тверь", все жители Верхневолжья, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, должны сообщить о своём возвращении по телефону: 8-800-333-93-72. В течение двух недель они обязаны находиться в карантине на самоизоляции. Такой карантин люди, не имеющие признаков заражения, проходят дома. До готовности анализов их состояние ежедневно контролируется медиками.

Минздрав Тверской области также напоминает, что в регионе спланирован комплекс мер по препятствованию распространения вируса. Подготовлена госпитальная база, формируется необходимый запас лекарств, проводятся противоэпидемические обработки, в частности, в общественном транспорте.

Губернатор Игорь Руденя призвал всех быть очень внимательными к рекомендациям со стороны Роспотребнадзора. А сотрудникам социальных служб рекомендовал уделить особое внимание семьям, находящимся в зоне риска. Это связано с введением свободного посещения в школах и детских садах, и возможной безнадзорностью детей в некоторых семьях.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя о мерах против нового коронавируса. Видео: ПТО.17 марта Губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципалитетов Тверской области, главными врачами центральных районных больниц по предупреждению распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU