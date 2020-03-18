Состояние жителей Тверской области, заразившихся коронавирусом, удовлетворительное

18 Март 2020 2020-03-18T11:24:51+03:00

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Двое жителей Тверской области, у которых анализы подтвердили наличие коронавируса, проходят лечение. Их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, об этом сообщает Министерство здравоохранения Тверской области.

Напомним, два случая заражения новой коронавирусной инфекцией среди жителей региона официально подтверждены Роспотребнадзором РФ вчера, 17 марта. Заразившиеся вернулись из зарубежной поездки.

Все граждане, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), должны сообщить о месте и датах пребывания там, а также о своём возвращении по телефону горячей линии 8-800-333-93-72, и в течение двух недель находиться дома на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU