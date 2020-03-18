2020-03-18T11:24:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Состояние жителей Тверской области, заразившихся коронавирусом, удовлетворительное

Они проходят лечение под наблюдением медиков
Виктория ТУШКОВА
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Два случая заражения новой коронавирусной инфекцией в Тверской области подтверждены РоспотребнадзоромДва случая заражения новой коронавирусной инфекцией в Тверской области подтверждены РоспотребнадзоромФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Двое жителей Тверской области, у которых анализы подтвердили наличие коронавируса, проходят лечение. Их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, об этом сообщает Министерство здравоохранения Тверской области.

Напомним, два случая заражения новой коронавирусной инфекцией среди жителей региона официально подтверждены Роспотребнадзором РФ вчера, 17 марта. Заразившиеся вернулись из зарубежной поездки.

Все граждане, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), должны сообщить о месте и датах пребывания там, а также о своём возвращении по телефону горячей линии 8-800-333-93-72, и в течение двух недель находиться дома на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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