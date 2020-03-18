В Твери начали дезинфицировать синие пассажирские автобусы

18 марта в автопарк Верхневолжского автотранспортного предприятия на улице Шишкова в Твери пригласили журналистов. На наших глазах в боксе автомойки мужчина в специальном белом защитном комбинезоне, защитных очках и маске тщательно опрыскал салон нового синего автобуса каким-то жидким веществом из баллона.

Как тут же пояснил заместитель гендиректора Верхневолжского АТП Николай Никитин, на предприятии общественного транспорта начали принимать усиленные меры по дезинфекции выходящих на маршруты Твери и Калининского района автобусов.

– У нас ежедневно будут обрабатывать все контактные детали салона: сиденья, их спинки, поручни, касса для денег, – уточнил замдиректора. – Для проведения дезинфекции в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора приобретено обеззараживающее хлорсодержащее вещество. У нас его достаточно для ежедневной обработки всех выходящих сейчас на линию автобусов.

Заметим, что сейчас на линию выходит 210 автобусов.

Заместитель гендиректора ООО "Верхневолжское АТП" Николай НикитинФото: Александр ЖМУЛИН

Николай Никитин сообщил, что обработка машин будет вестись раз в день по вечерам после смены, чтобы на следующее утро на линию выходили уже полностью обеззараженные автобусы.

Также в автопарке усилен предрейсовый медосмотр водителей. Теперь у них тщательно измеряют температуру.

Дезинфицируют ли водители руки, ведь они работают с деньгами, выяснить не удалось, так как мужчины к вирусу и борьбе с ним относятся весьма иронично и ничего внятного не сказали. Что ж, пожелаем им крепкого здоровья!

Напомним, что всё о том, чем и как правильно дезинфицировать помещения для предотвращения распространения коронавируса, читайте в нашей статье здесь.