2020-03-17T17:52:10+03:00
Общество

Тверским школьникам будут преподавать предметы через видеоуроки и вебинары

По желанию родителей дети уходят на дистанционное обучение
Виктория ТУШКОВА
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Школьникам рекомендовано учиться дома пока не стабилизируется эпидемическая обстановкаШкольникам рекомендовано учиться дома пока не стабилизируется эпидемическая обстановкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери подготовлены технические рекомендации по организации дистанционного обучения в школах города в связи с опасностью коронавируса, сообщает администрация Твери.

Предусматривается возможность проводить занятия в формате видеоуроков или интерактивных вебинаров. Педагоги планируют общаться с учениками через мессенджеры, социальные сети либо специализированные интернет-сайты.

Родители могут перевести своих детей на дистанционное обучение написав заявление (в свободной форме) руководству школы. Сколько продлится такой режим, пока не известно.

Напомним, 17 марта в Тверской области было официально зафиксировано 2 случая коронавируса. Подробности пока не сообщаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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