Тверским школьникам будут преподавать предметы через видеоуроки и вебинары
В Твери подготовлены технические рекомендации по организации дистанционного обучения в школах города в связи с опасностью коронавируса, сообщает администрация Твери.
Предусматривается возможность проводить занятия в формате видеоуроков или интерактивных вебинаров. Педагоги планируют общаться с учениками через мессенджеры, социальные сети либо специализированные интернет-сайты.
Родители могут перевести своих детей на дистанционное обучение написав заявление (в свободной форме) руководству школы. Сколько продлится такой режим, пока не известно.
Напомним, 17 марта в Тверской области было официально зафиксировано 2 случая коронавируса. Подробности пока не сообщаются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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