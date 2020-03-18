2020-03-18T09:54:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Жители Тверской области, возвращающиеся из зарубежья, обязаны находиться в изоляции две недели

Это касается посещения стран, где фиксировали случаи нового коронавируса
Виктория ТУШКОВА
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В Тверской области коронавирус уже регистрируется, пока - два случая.В Тверской области коронавирус уже регистрируется, пока - два случая.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По сообщению регионального Минздрава, жители Тверской области, вернувшиеся из-за рубежа, обязаны сообщать о своём возвращении по телефону горячей линии: 8-800-333-93-72.

Если вы какое-то время находились в стране, где фиксировались случаи коронавирусной инфекции 2019-nCoV, то вы обязаны сообщить о датах и месте своего пребывания.

Кроме того, в течение двух недель после возвращения необходимо находиться дома на самоизоляции.

Министерством здравоохранения Тверской области организуется ежедневное медицинское наблюдение таких граждан, а также отбор проб для исследования на наличие коронавируса.

Если анализ определит наличие инфекции, заболевших госпитализируют для дальнейшего лечения и наблюдения.

Напомним, о двух подтверждённых случаях нового коронавируса в Тверской области вчера сообщил Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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