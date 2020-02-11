2020-02-11T09:53:55+03:00
Общество

Мужчину, пострадавшего при взрыве газа в Твери, выписали из больницы

Он будет находиться на амбулаторном лечении
Ольга ТРОФИМОВА
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Подъезд дома закрыт на ремонт, жильцы эвакуированыПодъезд дома закрыт на ремонт, жильцы эвакуированыФото: Виктория ТУШКОВА
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В Твери мужчина, пострадавший при взрыве газа на бульваре Гусева, выписан из больницы и будет находиться на амбулаторном лечении. Об этом, со ссылкой на источник в региональном правительстве, 10 февраля сообщило "РИА Новости".

Напомним, взрыв прогремел на третьем этаже девятиэтажки рано утром, 2 января. Он был такой силы, что в квартире выбило все окна и балконный блок. В результате ЧП пострадала семейная пара. Спустя несколько дней женщина скончалась в больнице, а мужчина с ожогами 15% тела до вчерашнего дня находился на лечении в ожоговом отделении областной клинической больницы.

По факту взрыва следователем регионального СКР возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". По версии следствия утечка газа произошла в результате повреждения газового шланга при установке кухонного гарнитура.

Сейчас подъезд дома закрыт на ремонт. Жильцы эвакуированы. Им предоставлено временное жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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