2020-01-20T12:40:32+03:00
Общество

Жителям дома на бульваре Гусева в Твери, где произошел взрыв газа, дали временное жильё

На время ремонта подъезда они переехали в дома в микрорайоне "Чайка"
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В доме на бульваре Гусева идут ремонтные работыВ доме на бульваре Гусева идут ремонтные работыФото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

В Твери восемь семей с детьми из второго подъезда дома №19 по бульвару Гусева покинули гостиницу, в которой их разместили после взрыва, и переехали во временные квартиры в микрорайоне "Чайка" в Московском районе.

Напомним, 2 января на третьем этаже девятиэтажки взорвался газ. Пострадали хозяева квартиры. Позже женщина скончалась в больнице.

- Новые квартиры, которые предоставили эвакуированным из пострадавшего подъезда жильцам, оснащены необходимой бытовой техникой и мебелью, - сообщили в пресс-службе администрации Твери. - Люди будут проживать в них до окончания ремонтных работ в доме. Организована доставка детей в школы и детские сады и домой.

Что касается самого дома, то там завершаются работы по временному усилению наружных стеновых конструкций. До конца недели должна быть готова экспертиза технического состояния здания, после чего, на основании полученного документа, начнутся работы по усилению конструкций стен и перекрытий, а также замене участков перекрытий.

Также будет произведет капитальный ремонт лифта, внутридомовой инженерной системы электроснабжения и фасада. Работы будет проводить Фонд капитального ремонта Тверской области. Завершить их планируют в июне 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Тверской области стали чаще простужаться
Новый пешеходный мост через Тьмаку построят у Обелиска Победы в Твери
Выставка художника Владимира Маслова, воспевающего стихии, открывается в Твери
Предпринимателя из Твери оштрафовали за продажу немаркированной одежды
В Тверской области муниципальное предприятие сбрасывало в реку сточные воды
В Твери выбирают лучшего воспитателя года
Экс-министра Алексея Улюкаева наказали за нарушение правил внутреннего распорядка в колонии Тверской области
Дети войны штурмуют Центр социальной поддержки населения Твери
Киосков "Тверьсоюзпечати" в Твери больше нет
Жителям дома на бульваре Гусева в Твери, где произошел взрыв газа, дали временное жильё
На железнодорожном перегоне в Тверской области женщина погибла под колесами "Сапсана"
В Твери спасатели потушили горящий внедорожник
Безработный житель Тверской области совершил кражу имущества из гаража
Праздник Крещения Господня в Тверской области прошел без происшествий
В китайском городе Цзилинь "Динамо" Тверь одержало свою самую крупную победу на чемпионате ВХЛ
По фарватеру Волги в Твери катался экстремал на аквабайке
Женщина без водительских прав опрокинулась в кювет на автомобиле в Тверской области
В Твери на улице Горького мужчина с ножом напал на торговый павильон
В Конаково Тверской области вандалы разгромили кладбище
Предложения опережают спрос: в Тверской области свободны 12 500 вакансий для специалистов
Жителей Твери приглашают на премьеру комедии "Пигмалион"
В Тверской области мужчина погиб во время пожара в частном доме