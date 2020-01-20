Жителям дома на бульваре Гусева в Твери, где произошел взрыв газа, дали временное жильё

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:40:32+03:00

На время ремонта подъезда они переехали в дома в микрорайоне "Чайка"

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В Твери восемь семей с детьми из второго подъезда дома №19 по бульвару Гусева покинули гостиницу, в которой их разместили после взрыва, и переехали во временные квартиры в микрорайоне "Чайка" в Московском районе.

Напомним, 2 января на третьем этаже девятиэтажки взорвался газ. Пострадали хозяева квартиры. Позже женщина скончалась в больнице.

- Новые квартиры, которые предоставили эвакуированным из пострадавшего подъезда жильцам, оснащены необходимой бытовой техникой и мебелью, - сообщили в пресс-службе администрации Твери. - Люди будут проживать в них до окончания ремонтных работ в доме. Организована доставка детей в школы и детские сады и домой.

Что касается самого дома, то там завершаются работы по временному усилению наружных стеновых конструкций. До конца недели должна быть готова экспертиза технического состояния здания, после чего, на основании полученного документа, начнутся работы по усилению конструкций стен и перекрытий, а также замене участков перекрытий.

Также будет произведет капитальный ремонт лифта, внутридомовой инженерной системы электроснабжения и фасада. Работы будет проводить Фонд капитального ремонта Тверской области. Завершить их планируют в июне 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU