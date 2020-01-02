2020-01-02T21:45:48+03:00
Происшествия

Взрыв газа в квартире в Твери мог произойти по вине сборщика кухни

Следователи возбудили уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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На месте ЧП весь день работали спецслужбыНа месте ЧП весь день работали спецслужбыФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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В Твери следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования двух человек в результате взрыва бытового газа в жилом доме. Расследование будет проводиться по п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Напомним, ЧП произошло рано утром 2 января в доме №19 по бульвару Гусева, в микрорайоне "Южный".

В течение всего дня на месте происшествия работали следователи и выяснили, что в период с 13 ноября 2019 и не позднее 2 января 2020 года супружеская пара, проживающая в квартире, привлекла мужчину для осуществления работ по сборке кухонного гарнитура. В ходе осуществления демонтажа и установки кухонных шкафов, работником были допущены нарушения, повлекшие деформацию газового шланга, соединяющего газовую трубу и газовую плиту. Вероятная утечка газа и стала причиной взрыва.

Взрыв мог произойти по вине сборщика кухни Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Взрыв мог произойти по вине сборщика кухни Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Супруги получили различные травмы и ожоги. У одного из них обожжено не менее 70% поверхности тела.

- В настоящее время следователи следственного управления регионального СКР устанавливают обстоятельства соблюдения необходимых норм и правил при эксплуатации газового оборудования, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тверской области по взаимодействию со средствами массовой информации капитан юстиции Валерия Павлова.

Взрывом в квартире выбило оконные рамы и балконы Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Взрывом в квартире выбило оконные рамы и балконыФото: Олег ЗИНЧЕНКО

Назначены судебные экспертизы, которые помогут установить детали произошедшего.

Жильцы подъезда, в котором произошел взрыв, эвакуированы. Всего 52 человека. Часть из них разместилась у родственников, остальным предоставили номера в гостинице "Юность" и обеспечили горячим питанием и всем необходимым.

По поручению губернатора Игоря Рудени, которого сразу же проинформировали о происшествии, создана областная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Жителей эвакуировали из квартир Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Жителей эвакуировали из квартирФото: Олег ЗИНЧЕНКО

Решается вопрос о возвращении жителей в свои квартиры. Однако, пока масштаб повреждений не уточнен, это не представляется возможным.

Видео с места взрыва газа в квартире Твери.

Комментарий Следственного комитета по уголовному делу о взрыве бытового газа в Твери.Комментарии по уголовному делу дает старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тверской области (по взаимодействию со средствами массовой информации) капитан юстиции Валерия Павлова

ИСТОЧНИК KP.RU

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