В Твери продолжается ремонт дома на бульваре Гусева, пострадавшего от взрыва газа

7 Февр. 2020 2020-02-07T20:15:59+03:00

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7 февраля в Правительстве Тверской области губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу по вопросам, связанным с проведением восстановительных работ в доме №19 по бульвару Гусева в Твери, который пострадал от взрыва газа.

Напомним, ЧП произошло 2 января. На третьем этаже девятиэтажки взорвался бытовой газ. Взрыв был такой силы, что из квартиры во вотором подъезде выбило окна и балконный блок. Пострадали хоязева квартиры - мужчина и женщина. Позже пострадавшая скончалась в больнице. Всех жильцов подъезда эвакуировали.

В настоящее время специалистами проведено полное обследование секции жилого дома, разработана проектная документация на проведение ремонта. Подрядчик уже приступил к работам.

- В настоящее время завершены работы по сохранению наружных конструкций здания, на втором этапе начнутся работы внутри подъезда. Фондом капитального ремонта производится замена лифтового оборудования и системы электроснабжения, - сообщили в правительстве Тверской области.

По окончании всех ремонтно-восстановительных работ будет проведено контрольное обследование здания. И только после этого жильцы смогут вернуться в свои квартиры.

Сейчас они проживают во временном жилье, осуществляется доставка детей до детских садов и мест учебы.

По поручению губернатора за жителями закреплены ответственные лица, которые в оперативном порядке решают поступающие от людей вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU