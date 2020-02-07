2020-02-07T20:15:59+03:00
Общество

В Твери продолжается ремонт дома на бульваре Гусева, пострадавшего от взрыва газа

Ход работ обсудили в региональном Правительстве
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
После завершения ремонта жильцы смогут вернуться в квартирыПосле завершения ремонта жильцы смогут вернуться в квартирыФото: Олег ЗИНЧЕНКО
Изменить размер текста:

7 февраля в Правительстве Тверской области губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу по вопросам, связанным с проведением восстановительных работ в доме №19 по бульвару Гусева в Твери, который пострадал от взрыва газа.

Напомним, ЧП произошло 2 января. На третьем этаже девятиэтажки взорвался бытовой газ. Взрыв был такой силы, что из квартиры во вотором подъезде выбило окна и балконный блок. Пострадали хоязева квартиры - мужчина и женщина. Позже пострадавшая скончалась в больнице. Всех жильцов подъезда эвакуировали.

В настоящее время специалистами проведено полное обследование секции жилого дома, разработана проектная документация на проведение ремонта. Подрядчик уже приступил к работам.

- В настоящее время завершены работы по сохранению наружных конструкций здания, на втором этапе начнутся работы внутри подъезда. Фондом капитального ремонта производится замена лифтового оборудования и системы электроснабжения, - сообщили в правительстве Тверской области.

По окончании всех ремонтно-восстановительных работ будет проведено контрольное обследование здания. И только после этого жильцы смогут вернуться в свои квартиры.

Сейчас они проживают во временном жилье, осуществляется доставка детей до детских садов и мест учебы.

По поручению губернатора за жителями закреплены ответственные лица, которые в оперативном порядке решают поступающие от людей вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На берегу Селигера может появиться оздоровительный туркомплекс
В Твери продолжается ремонт дома на бульваре Гусева, пострадавшего от взрыва газа
"Динамо" Тверь уступило в Ташкенте команде "Хумо"
В Тверской области суд запретил сайты, обучающие делать зажигательные смеси
Почти пять тысяч семей Тверской области израсходовали средства маткапитала не дожидаясь трёхлетия ребёнка
В Твери коммунальщики продолжают устранять последствия снегопада
В Твери появится «умное» освещение
Льготу на проезд в новой транспортно системе Твери уже оформили 10,5 тысяч человек
Госавтоинспекторы проверили как жители Твери перевозят детей в автомобилях
Жители Твери подглядывают за новыми автобусами, даже когда те отдыхают
В Твери юрилическая фирма обманула пенсионера
В Тверской области обустроят охранную зону газопровода рядом с Ржевским мемориалом
Заросшие борщевиком поля в Тверской области превратили в свалку бытовых отходов
Спортсменка из Тверской области стала третьей на соревнованиях за "Кубок Снежной Королевы"
Жительницу Тверской области оштрафовали за оскорбление работника почты
В Тверской области мужчина угнал автомобиль сожительницы
Из горящей квартиры на бульваре Гусева в Твери пожарные спасли мужчину
В Тверской области фирма скрывала деньги, чтобы не платить налоги
В Твери пройдет Рейд памяти по маршруту танка Т-34 старшего сержанта Степана Горобца
Руководитель отдела продаж автосалона в Твери присвоил деньги от продажи подержанных машин