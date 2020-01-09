Пострадавшая в Твери при взрыве газа семья планировала немного пожить для себя

Прошедшие праздники не обошлись без ЧП. Самым резонансным из них стал взрыв газа 2 января в квартире дома №19 по бульвару Гусева в Твери. Напомним, рано утром супруг вернулся с работы, жена пошла подогреть ему еду. Вот тут-то всё и произошло.

НАДЕЯЛИСЬ НА ЧУДО

Взрыв был такой силы, что осколки разбросало на 50 и более метров от здания. Пострадавшую пару с травмами и ожогами второй степени тут же госпитализировали. Однако 8 января стало известно, что женщина скончалась в больнице Твери.

Несмотря на более сильные ожоги (более 70%), многие не допускали мысли, что она не выживет, и надеялись на чудо, однако травмы оказались слишком серьезными.

- Это очень положительная семья. Александр и Ольга. Мы с ними жили бок о бок всю жизнь, стали почти как родственники, - рассказывает одна из соседок. - Муж на «скорой помощи» работал, жена в торговле. Оля была очень хорошей. За несколько дней до трагедии я ее видела, она радостная такая была, пригласила меня в гости оценить их новый ремонт. До этого с ними жил сын, а как съехал, они и решили обновиться, начать новую жизнь для себя...

В настоящее время в областной клинической больнице остается глава семьи, мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь. 8 января губернатор Игорь Руденя дал поручение оказать материальную поддержку пострадавшей семье.

Момент взрыва газа на бульваре Гусева в Твери.подробности ЧП https://tvernews.ru/news/254106/

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В результате взрыва с двух лоджий помещения, расположенных на разных сторонах дома, сорвало бетонные ограждения, вырвало все оконные рамы квартиры, появилась трещина на несущих конструкциях. Как минимум 52 человека были эвакуированы из подъезда. Кого-то забрали родственники, 28 человек, в числе которых и дети, расселили в гостинице «Юность».

- Нас пускают в квартиры совсем ненадолго и по очереди, чтобы забрать какие-то необходимые вещи, - делится с «КП» один из жителей пострадавшего подъезда дома. - Что с нами всеми будет, даже не представляем. Я живу на девятом этаже, и трещина с третьего этажа (где произошел взрыв) дошла до нас.

ЧП занимается и прокуратура, и СУ Следственного комитетаФото: Олег ЗИНЧЕНКО

Ясности, сколько люди пробудут в таком подвешенном состоянии, пока нет. Впрочем, еще и рано. Все ответы и, соответственно, итоговое решение появятся после результатов экспертизы и оценки состояния подъезда.

А пока по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени им предоставлен транспорт, обеспечены медицинское обслуживание, психологическая помощь. Дети подготовлены к началу учебы, обеспечены канцелярскими принадлежностями и учебниками, проработана логистика подвоза ребят к школам. Кроме того, закреплено ответственное лицо для решения всех возникающих вопросов.

Остается отметить, что ЧП занимается и прокуратура, и СУ Следственного комитета. Дом до сих пор оцеплен. Полиция дежурит на объекте.

- По уголовному делу следователи продолжают устанавливать обстоятельства соблюдения необходимых норм и правил при эксплуатации газового оборудования. Проводится ряд судебных экспертиз, в том числе трасологическая, медицинские, взрывотехническая, пожарно-техническая. Расследование продолжается, - комментирует капитан юстиции, старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области по взаимодействию со СМИ Валерия Павлова.