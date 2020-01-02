Осколки от взрыва газа в квартире Твери разбросаны на несколько десятков метров от здания

2 января, в 6:40, в квартире на третьем этаже дома №19 по бульвару Гусева в Твери произошёл взрыв. И хотя различные официальные источники предпочитают, для смягчения ситуации, называть его странным словом «хлопок», с точки зрения физики и химии – это взрыв.

Как уверяют очевидцы, вовлечённые в происшествие, и прибытие оперативных служб, и эвакуация, всё прошло быстро и слажено.

Пока основная версия – взрыв газа. В квартире проживают муж с женой. Супруг вернулся с работы, жена пошла погреть ему еду. Вот тут-то и произошёл взрыв газа.

Откуда он просочился, почему скопился – в этом разберётся следствие. Может быть разгадку подскажет газовый шланг, который есть на видео Следственного комитета.

О силе же взрыва говорит тот факт, что с двух лоджий квартиры, смотрящих на разные стороны дома, сорвало бетонные ограждения, вырвало все оконные рамы квартиры, внутри, якобы, наблюдается трещина на несущих конструкциях.

Хозяева квартиры госпитализированы с травмами и ожогами второй степени.

На данный момент выяснениями причин ЧП занялись и прокуратура, и Следственное управление Следственного комитета.

По поручению губернатора Игоря Рудени, которого сразу же проинформировали о происшествии, создана областная комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая плотно подключилась к разбору «полётов» и решению судьбы жителей.

А решать есть что. В пострадавшем доме только зарегистрировано 273 человека.

Администрация Твери приняла тяжёлое, но единственно возможное решение – пока жильцов в квартиры оцепленного подъезда не возвращать, так как не ясна степень повреждений, которые получил дом в результате взрыв.

Врзле дома и спецслужбы и зеваки.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Большинство людей разъехались к родственникам, а 14 жильцам, у кого такой возможности не было, по личному распоряжению губернатора предоставлены номера в гостинице «Юность», обеспечено горячее питание и закреплён ответственный человек, обязанный решать возникающие вопросы.

Сам же дом стал местом, куда приходят многие и многие жители микрорайона «Южный», крупнейшего спального микрорайона Твери.

- Ой, я даже подпрыгнула, такой силы был взрыв, говорит одна женщина другой, - и это при том, что мой подъезд вон где, - показывает рукой в сторону соседнего дома.

- А ночью вот здесь моя машина стояла, - рассказывает мужчина подошедшим товарищам и показывает на стоящую возле забора парковки разбитую оконную раму.

- Говорят там трещина с мою руку, и на самый верх уходит, - уверяет молодая мама с ребёнком, смотря под крышу пострадавшего дома.

- Газовики в одну квартиру никак попасть не могут, дочка приехала, отца забрала, а квартиру заперла, поэтому никак проверить не могут, вдруг там трубы повреждены, - судачат другие мужчины.

И так целый день, люди приходят и уходят, кто-то посмотреть, кто-то поддержать друзей и знакомых…

Кстати, даже за границей оцепления видны следы взрыва. Осколки разбросаны за 50 и более метров от здания. И это при том, что на их пути было дерево, погасившее часть энергии. Следователи этими осколками так же занимаются, ведь они упали на машины, которые тоже денег стоят.

Тем временем, окна искорёженной квартиры закрыты полиэтиленом, чтобы хоть как-то сохранить тепло и то, что уцелело.

На данный час ясно одно, что как минимум для 52 человек, именно столько было эвакуировано из подъезда, новогодние праздники закончились. Год Свиньи хоть и ушёл, но подложить последнюю свинью всё-таки успел.

«КП»-Тверь» продолжает следить за развитием ситуации.

Момент взрыва газа на бульваре Гусева в Твери.подробности ЧП https://tvernews.ru/news/254106/

Возле места ЧП.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Окна закрывают полиэтиленом.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Возле дома многолюдно.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

За оцепление полиция никого не пускает.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Машины даже на отдалении засыпаны осколками.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Люди приходят и приходят.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Пожарные не покидают места ЧП.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Удручающая картина.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО