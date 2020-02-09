Транспортная реформа Твери: 10 февраля на 16 маршрутов выйдут ещё 143 новых автобуса

9 Февр. 2020 2020-02-09T11:24:37+03:00

Чтобы не запутаться, изучите информацию, которую собрала для вас "КП"-Тверь"

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Реализация транспортной реформы Твери и Калининского района продолжается. Как и заявлялось ранее, маршруты областной столицы и пригорода обновляются поэтапно.

Старт был дан 3 февраля, когда на 39 маршрутов выпустили 115 новых автобусов. В понедельник, 10 февраля, обновятся еще 16 маршрутов: №№ 2, 6, 12, 14, 35, 51, 52, 106, 125, 125р, 177, 205, 208, 211, 223, 227. На них выйдут 143 автобуса.

К 17 февраля новые ЛиАЗы выйдут на маршруты №№ 3, 9, 24, 27, 30, 36, 107, 116, 117, 123, 154, 177к, 202, 204, 207, 222к, 225, всего 196 единиц транспорта.

И к 27 февраля 117 автобусов выйдут на рейсы по оставшимся маршрутам №№ 7, 10, 19, 20, 21, 42, 43, 44, 45, 56, 222, 228, 154. Одновременно с этим в Твери прекратится движение троллейбусов.

Напомним, "КП"-Тверь" расшифровала для своих читателей маршруты движения автобусов, которые начнут работать 10 февраля. Изучить новые маршруты можно здесь. А также мы опубликовали карту всех маршрутов новой транспортной системы Твери, добавив основные пересадочные пункты. Смотрите карту по этой ссылке.

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И разъясняем нюансы работы новой транспортной модели Твери и Калининского района. Кое-что журналисты «КП»-Тверь» испытали на себе, а кое-что удалось разузнать у ответственных за транспорт Твери лиц. Далее...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tver.kp.ru/video/embed/758718" frameborder="0"></iframe> Новый автобус Твери внутри и снаружи.Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU