По каким улицам Твери пойдут автобусы 10 февраля

"Здесь сибирская язва, Эбола и Черная оспа!": Журналистам "КП" удалось попасть в секретный центр, где наши учёные изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске [эксклюзив KP.RU]