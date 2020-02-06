По каким улицам Твери пойдут автобусы 10 февраля
В день реализации второго этапа транспортной реформы будет модернизировано ещё шестнадцать маршрутов Твери и Калининского района. «КП»-Тверь» публикует для вас новые схемы движения.
№ 2: Мигалово - пр-т 50 лет Октября - пр-т Ленина - пр-т Калинина - ул. Спартака - ул. Дарвина - пл. Капошвара - пр-т Чайковского - вокзалы - Октябрьский пр-т - ул. Можайского - б-р Гусева - ул. Королёва - ул. Левитана - ул. Можайского - Бурашевское ш. - ул. Южная - ул. Конечная - ул. Линейная - Бурашевское ш. - далее обратно в Мигалово.
№ 6: Мамулино - ул. Карбышева - ул. Машинистов - б-р Профсоюзов - ул. Строителей - ул. Бориса Полевого - ул. Маршала Конева - Комсомольская пл. - пр-т Калинина - ул. Брагина (в обратном направлении - ул. Бебеля) - ул. Новоторжская - Тверской пр-т - Новый Волжский мост - речной вокзал - ул. Горького - Петербургское ш. - пл. Конституции - ул. Паши Савельевой - ул. Фрунзе - ул. 1-ая Вагонников - ул. Хромова.
№ 12: ТЭЦ-3 - ул. Хрустальная - ул. Красина - ул. Мусоргского - ул. Горького - Новый Волжский мост - Тверской пр-т - ул. Новоторжская - ул. Советская - Смоленский пер. - ул. Вагжанова - пл. Гагарина - ул. Орджоникидзе - б-р Цанова - Бурашевское ш. -Бурашевский путепровод (когда откроют) - пос. Крупской - «Южный» - ул. Можайского - Октябрьский пр-т - ул. Чкалова - Волоколамское ш. (в обратном направлении - ул. Лермонтова) - ул. Машинистов - б-р Профсоюзов - ул. Строителей - ул. Бориса Полевого - ул. Маршала Конева - Старицкое шоссе - Окружная - Деревнище.
№ 14: Литвинки - ТЭЦ-3 - ул. Хрустальная - ул. Красина - ул. Зинаиды Коноплянниковой - б-р Шмидта - Комсомольский пр-т - Новый Волжский мост - Тверской пр-т - ул. Новоторжская - ул. Бебеля (обратно - ул. Брагина) - пр-т Калинина - пр-т Ленина - пр-т 50 лет Октября - Мигалово.
№ 35: Сахарово - Сахаровское ш. - ул. Академика Туполева - ул. Маяковского - Восточный мост - ул. Вагжанова - пл. Гагарина - ул. Орджоникидзе - б-р Цанова - Бурашевский путепровод (когда откроют) - пос. Крупской - «Южный».
№ 51: ТЦ «Метро» - «Чайка» - пр-т Победы - Волоколамский пр-т - Смоленский пер. - ул. Советская - ул. Новоторжская - Тверской пр-т - Новый Волжский мост - ул. Горького - ул. Благоева - ул. Кольцевая - ул. Георгия Димитрова - Литвинки.
№ 52: пос. Крупской - Бурашевское ш. - Бурашевский путепровод (когда откроют) - б-р Цанова - ул. Орджоникидзе - ул. Склизкова - Волоколамский пр-т - ул. Коминтерна - пр-т Чайковского - пл. Капошвара - Тверской пр-т - ул. Советская (в обратном направлении - ул. Новоторжская) - ул. Софьи Перовской - пр-т Калинина - пр-т Ленина - пр-т 50 лет Октября - Окружная - Мигаловский мост - дер. Дмитрово-Черкассы - Петербургское ш. - Горбатка - Петербургское шоссе - ул. Горького - речной вокзал.
№ 106: Эммаусс - пос. Химинститута - Московское шоссе - пл. Гагарина - ул. Вагжанова - Смоленский пер. - ул. Советская - ул. Новоторжская - Тверской пр-т - пр-т Чайковского - пл. Капошвара - пр-т Чайковского - вокзалы - ул. Коминтерна - Волоколамский пр-т - б-р Цанова - ул. Орджоникидзе - пр-т Победы - ТЦ «Метро».
№ 125: автовокзал - Волоколамский пр-т - б-р Цанова - ул. Орджоникидзе - пл. Гагарина - Московское ш. - промзона «Лазурная» - пос. Элеватор - пос. Химинститута - пос. Эммаусс - далее до Редкино.
№ 125р: автовокзал - Волоколамский пр-т - б-р Цанова - ул. Орджоникидзе - пл. Гагарина - Московское ш. - пос. Химинститута - пос. Эммаусс - далее до Редкино.
№ 177: Лебедево - кладбище - Лебедево - Окружная - Октябрьский пр-т - ТЦ «Глобус» - Октябрьский пр-т - ул. Коминтерна - вокзалы - пр-т Чайковского - пл. Капошвара - пр-т Победы - ул. Орджоникидзе - пл. Гагарина - промзона «Лазурная» - «Искож» - пл. Гагарина - ул. Вагжанова - Восточный мост - ул. Маяковского - ул. Академика Туполева - Старая Константиновка - карьеры - дачи.
№ 205: Боровлёво-2 - Бурашевское ш. - ул. Южная - ул. Конечная - ул. Тургенева - Бурашевское ш. - ул. Можайского - ул. Левитана - ул. Можайского - Октябрьский пр-т - Волоколамский пр-т - ул. Коминтерна - пр-т Чайковского - пл. Капошвара -Тверской пр-т - Новый Волжский мост - Комсомольский пр-т - б-р Шмидта - ул. Зинаиды Коноплянниковой - ул. Красина - ул. Благоева - ул. Хрустальная - ул. Кольцевая - ул. Георгия Димитрова - Литвинки - Городище - детский санаторий «Прометей».
№ 208: СНТ «Светлый» -Литвинки - ТЭЦ-3 - ул. Хрустальная - ул. Кольцевая - ул. Эрнста Тельмана - ул. Хромова - Горбатка - Петербургское ш. - ул. Горького - Новый Волжский мост - Тверской пр-т - пр-т Чайковского - пл. Капошвара - пр-т Победы - ул. Орджоникидзе - б-р Цанова - Волоколамский пр-т - Октябрьский путепровод - Октябрьский пр-т - ул. Можайского - Бурашевское ш. - Бурашевский путепровод.
№ 211: Мигалово - пр-т 50 лет Октября - пр-т Ленина - пр-т Калинина - ул. Софьи Перовской - ул. Советская - Смоленский пер. - ул. Вагжанова - пл. Гагарина - Восточный мост - ул. Маяковского - ул. Академика Туполева - Старая Константиновка - карьеры - Отрадное.
№ 223: Черногубово - ул. Паши Савельевой - ул. Коммуны - ул. Дорошихинская - пр-д Стеклопластик - ул. Паши Савельевой - Петербургское ш. - ул. Горького - Комсомольский пр-т - Новый мост - Тверской пр-т - пр-т Чайковского - пл. Капошвара - пр-т Чайковского - ул. Коминтерна - Волоколамский пр-т - Октябрьский пр-т - ул. Можайского - ул. Левитана - ул. Можайского - Бурашевское ш. - Боровлёво-1.
№ 227: ТЦ «Глобус» - Октябрьский пр-т - Волоколамский путепровод - Волоколамский пр-т - ул. Коминтерна - пр-т Чайковского - ул. Дарвина - ул. Спартака - пр-т Калинина - пр-т Ленина - пр-т 50 лет Октября - ул. Громова - Рябеевское ш. - Прудище.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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