2020-02-05T17:59:55+03:00
Общество

Подробная схема всех новых маршрутов Твери с пересадочными пунктами

"КП"-Тверь" поможет изучить маршрут нужного автобуса и узнать, как доехать до любой части города
Виктория ТУШКОВА
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Чтобы не метаться по городу в поисках нужного автобуса - изучите новую схему.Чтобы не метаться по городу в поисках нужного автобуса - изучите новую схему.Фото: Виктория ТУШКОВА
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По новой информации от регионального Минтранса, реализацию транспортной реформы в Твери и Калининском районе ускорили. Если ранее сообщалось, что второй этап модернизации будет осуществлён к 15 февраля, то по новым данным, его планируется завершить уже к 10-му числу. К 10 февраля обновятся следующие маршруты: №№ 2, 6, 12, 14, 35, 51, 52, 106, 125, 125р, 177, 205, 208, 211, 223, 227.

После этого останется ещё две волны обновлений. Они тоже будут воплощены в жизнь раньше срока. До 17 февраля будут модернизированы маршруты №№ 3, 9, 24, 27, 30, 36, 107, 116, 117, 123, 154, 177к, 202, 204, 207, 222к, 225. И к 27 февраля - маршруты №№ 7, 10, 19, 20, 21, 42, 43, 44, 45, 56, 222, 228, 154к.

А пока, чтобы вы успели подготовиться к грядущим переменам, "КП"-Тверь" публикует схему всех маршрутов города. Схему подготовило региональное Министерство транспорта, мы же дополнили её информацией об основных пересадочных пунктах города. Кроме того, на схеме, подготовленной министерством, не отображён ряд маршрутов, а именно №№ 3, 19, 52, 41, 101, 102, 103, 14, 107, 110, 111, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125р, 126, 127, 128, 129, 138, 139, 141, 143, 154к, 207, 222к, 225. Мы добавили информацию о том, где в городе на эти маршруты можно пересесть.

Схема новых маршрутов Твери с пересадочными пунктами (кликните, чтобы увеличить или смотрите карту в большем размере по ссылке)

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И разъясняем нюансы работы новой транспортной модели Твери и Калининского района. Кое-что журналисты «КП»-Тверь» испытали на себе, а кое-что удалось разузнать у ответственных за транспорт Твери лиц. Далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

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