Стало известно, какие автобусы будут ходить по маршрутам троллейбусов в Твери

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:37:43+03:00

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Жителям Твери рассказали, какие автобусы выйдут на троллейбусные маршруты. Информация появилась на сайте новой модели пассажирских перевозок "Транспорт Верхневолжья".

В частности, отмечено, что все троллейбусные маршруты будут сохранены, на них выйдут новые комфортабельные автобусы. Единиц транспорта на маршрутах станет больше.

Так, автобус №42 поедет вместо троллейбуса №2. На линию выйдут 15 автобусов и будут следовать с интервалом 10-12 минут.

Автобус №43 заменит троллейбус №3: 15 автобусов, интервал 10-12 минут.

Автобус №44 будет возить пассажиров вместо троллейбуса №4: 7 автобусов, интервал 15 минут.

Автобус №21 вместо троллейбуса №7: 14 автобусов, интервал 10 минут.

Автобус №45 вместо троллейбуса №5: 3 автобуса, интервал 50 минут по расписанию.

Напомним, что после запуска новой модели пассажирских перевозок, троллейбусы будут работать лишь до 27 февраля, а затем, навсегда уйдут в парк.

ИСТОЧНИК KP.RU