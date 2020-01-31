В Твери завершено обследование дома на бульваре Гусева, пострадавшего от взрыва газа

31 Янв. 2020 2020-01-31T18:15:28+03:00

По предварительной оценке ремонт дома на бульваре Гусева займет около двух месяцев Фото: Виктория ТУШКОВА

Жильцы смогут вернуться домой не раньше, чем через два месяца

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В Твери специализированная организация ООО ПБ "Ротонда" завершила обследование технического состояния помещений второго подъезда дома № 19 по бульвару Гусева.

Напомним, в одной из квартир на третьем этаже во втором подъезде дома 2 января произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП два человека - мужчина и женщина пострадали. Позже от полученных травм женщина скончалась в больнице.

Всех жильцов подъезда эвакуировали. На период проведения обследования и ремонта девяти семьям с детьми предоставлены временные квартиры в микрорайоне "Чайка". 24 человека до сих пор живут в гостинице "Юность".

- Жильцам подъезда предложено арендовать жилье за счет бюджетных средств - две семьи уже воспользовались этой возможностью, остальные подыскивают для себя подходящие варианты, - сообщили в администрации города. - Ежедневно по будням осуществляется доставка детей в школы и детские сады и обратно.

Согласно представленном результатам обследования, люди смогут вернуться в свои квартиры на бульваре Гусева не ранее, чем через два месяца. Именно столько времени потребуется, чтобы завершить ремонт. Планируется, что работы затронут ряд квартир на втором, третьем и четвёртом этажах. Проектная документация сейчас проходит экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU