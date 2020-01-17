2020-01-17T17:43:41+03:00
Общество

Восстановление дома в Твери, где взорвался газ, завершится грядущим летом

Так считают строители, которые готовят здание к капремонту
Виктория ТУШКОВА
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Строитель объясняет хозяйке одной из временно расселённых квартир, как будет происходить ремонт.Строитель объясняет хозяйке одной из временно расселённых квартир, как будет происходить ремонт.Фото: Виктория ТУШКОВА
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В доме №19 на бульваре Гусева, где 2 января взорвался газ, началась подготовительная стадия ремонта. Постановление о капремонте 10 января подписал глава Твери Алексей Огоньков. Основные работы начнутся после завершения подготовительных, за время которых должно быть также получено заключение экспертизы по дому.

Напомним, взрыв, прогремевший в одной из квартир на третьем этаже из-за утечки газа, повредил капитальные перекрытия, сорвал балконные плиты и заставил разойтись панели дома. Ударная волна разбросала осколки в радиусе 50 метров от здания. Пострадали мужчина и женщина - семейная пара, живущая в квартире, где рванул газ. Их с сильнейшими ожогами увезли в больницу, и 8 января стало известно, что женщина скончалась.

Остальных жильцов, всего 52 человека, эвакуировали. Часть разместилась у родственников, а те, кто не нашёл временного пристанища, были определены в гостиницу «Юность», где и живут сейчас.

Пока жильцы пытаются оправиться от произошедшего, а эксперты вычисляют бюджет и сроки ремонта, «КП»-Тверь» съездила на место событий, чтобы посмотреть, как идут работы, и узнать, есть ли новости о дальнейшей судьбе дома.

На углу дома издалека видно большую трещину - это те самые отошедшие панели. На высоту трёх этажей здание обшито металлическими направляющими. Рабочие находятся на месте, выглядят опрятно и, как показалось, трудятся довольно активно. У входа в подъезд несёт вахту полицейский.

Дом на три этажа зашит в арматуру. Фото: Виктория ТУШКОВА

Дом на три этажа зашит в арматуру.Фото: Виктория ТУШКОВА

- Работы идут. Мы заканчиваем монтаж опорных конструкций, - рассказал «КП»-Тверь» работник строительной компании «Инженерные системы», мастер участка Дмитрий Никитин. - После того как будет готов проект, начнём стягивать отошедшие панели и рубить пострадавшие перекрытия. Впоследствии на третьем этаже, где произошёл взрыв, будут сделаны новые монолитные перекрытия - потолок и пол.

Остальные этажи, по информации строителей, так сильно не пострадали, и там перекрытия менять нет необходимости. Потребуется лишь стяжка панелей дома, которые отошли со второго по четвёртый этаж. Эти работы будут производиться в первую очередь. Ситуация с отошедшими панелями контролируется ежедневно.

- Приезжают специалисты и делают маркировку, чтобы видеть, не отходят ли плиты сильнее, - говорит мастер и успокаивает, - нового расхождения нет.

Когда ремонт в доме полностью закончится, пока точно сказать нельзя. По мнению Дмитрия Никитина, это будет лето - июнь или июль.

- Но тут ещё планируют делать фасад, чтобы закрыть швеллеры (элемент арматуры, необходимой для стяжки - Ред.), - добавил мастер.

Сейчас в подъезд не войти: полицейские у входа дежурят круглосуточно. Ненадолго попасть внутрь могут только жильцы - в случае необходимости забрать какие-то вещи или документы. Квартира, в которой произошёл взрыв, сейчас закрыта полностью.

Жильцы пострадавшего дома, конечно, волнуются. Нам удалось поговорить с Еленой Замановой, её квартира располагается на шестом этаже.

- Взволнованы все. Переживаем, - поделилась Елена. - Многие даже хотят продать свои квартиры, но вот купят ли их теперь?

Елена - хозяйка квартиры на шестом этаже.Она живёт в гостинице и приехала забрать кое-какие вещи. Фото: Виктория ТУШКОВА

Елена - хозяйка квартиры на шестом этаже.Она живёт в гостинице и приехала забрать кое-какие вещи.Фото: Виктория ТУШКОВА

Елену с сыном на время ремонта разместили в гостинице. На условия женщина не жалуется. Первый номер, что им предложили, пришёлся маме с сыном не по душе - слишком уж прокурено. На жалобу быстро откликнулись и номер поменяли, новым женщина довольна. Готовить в гостинице возможности нет, но жильцам обеспечивают трёхразовое питание.

Когда люди смогут вернуться на родные квадратные метры, пока непонятно. Строители предполагают, что жителей не пострадавших от взрыва квартир могут пустить домой и до окончания ремонта. Но точно не раньше того, как будут полностью готовы новые перекрытия.

Та самая трещина, образовавшаяся из-за выдавленной взрывом плиты. Фото: Виктория ТУШКОВА

Та самая трещина, образовавшаяся из-за выдавленной взрывом плиты.Фото: Виктория ТУШКОВА

Идёт подготовительный этап ремонтных работ. Фото: Виктория ТУШКОВА

Идёт подготовительный этап ремонтных работ.Фото: Виктория ТУШКОВА

Видео с места взрыва газа в квартире Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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