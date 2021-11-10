Навели красоту: Том Сойеры Твери завершили работу над преображением своего первого дома

Старинный дом заиграл новыми красками. Фото: Виктория ТУШКОВА

Если в Твери пройтись по улице Софьи Перовской в Затьмачье, то среди череды старых потускневших деревянных бревенчатых домов, которых тут немало, в глаза непременно бросится один. Он выделяется свежей изумрудно-зеленой краской, белоснежными наличниками и в целом нарядным обновленным видом. Заслуга в преображении этого дома (под № 27) принадлежит тверским волонтерам движения «Том Сойер Фест».

Напомним, что речь идет о всероссийском, охватывающем уже десятки городов фестивале сохранения исторической среды, где горожане собственными силами восстанавливают деревянные (а также в последнее время и каменные) старинные здания.

В Твери «Том Сойер Фест» появился по инициативе энтузиаста Игоря Долгих. Он быстро нашел единомышленников и в 2020 году взялся за дело. Правда, с первым домом, выбранным для преображения, вышел облом.

Волонтеры взялись прошлым летом шкурить и красить деревянный дом № 7 по улице Староворобьевской (в центре Твери), утрясли все вопросы с его хозяевами. Работали под палящим солнцем с душой. Собирались завершить дело в этом году. Но… Там случился пожар, у здания поменялся собственник. В конце-концов новому владельцу дома продолжать сотрудничество с энтузиастами движения стало неинтересно.

Однако тверские Том Сойеры не отчаялись и нашли новый дом - тот самый, на улице Софьи Перовской. Между прочим, конца XIX века постройки. Ну это предположительно.

На протяжении семи месяцев Игорь Долгих с товарищами работали над домом. И вот буквально на днях завершили наводить там красоту.

Волонтеры бережно отнеслись к приведению в порядок резного декора фасада. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Да, друзья, этот момент наступил, - написали волонтеры в своем паблике. - Мы усердно работали аж с середины апреля. Проливные дожди, палящее летнее солнце, ветер и холод - всё это не мешало нам собираться более полугода на нашей площадке на Софьи Перовской, 27. Мы боролись со старой зеленой краской, ломали голову над подбором нового цвета, решали проблему с желтеющей белой краской, но, несмотря ни на что, продолжали работать, шкурить, красить, приколачивать и прикручивать.

Что же в итоге было сделано?

- Был зачищен, ошкурен фасад от остатков старой краски, подобран более глубокий цвет для нового облика дома, также были приведены в порядок и покрашены заново в белый цвет резные наличники с узорами, восстановлены элементы декора: резные зубчики, которые сверху идут по фронтону, аркатура (арочки и полуколонны на фронтоне), восстановлено деревянное окно на чердаке. Также отремонтировали ступени, в целом привели в порядок входную группу, - поделился c «КП»-Тверь» подробностями Игорь Долгих.

Резной узор необычайно красив. Фото: Виктория ТУШКОВА

Он рассказал, что всего за этот сезон руку к преображению дома приложили около 20 человек:

- Причем среди них были не только тверские волонтеры. К примеру, к нам присоединялась и одна девушка из Москвы, которая приезжала в Тверь к родственникам.

Игорь отметил, что у волонтеров получилось найти полное понимание и общий язык с жителями дома - женщиной и ее сыном:

- Им понравилось, как мы всё сделали. Они при этом сами еще и внутри ремонт затеяли. Вышло, что дом обновился и снаружи, и внутри.

Церемонию закрытия сезона тверские Том Сойеры проведут в эту субботу 13 ноября в культурном центре «Боголюбский» (бульвар Шмидта, 12). Приглашают всех желающих, только маски прихватите - всё-таки коронавирус.

Там они собираются поделится планами на следующий год.

- Конкретики пока не скажу, но следующий дом для восстановления его исторического вида будем подыскивать в этом районе исторической застройки, скорее всего, даже на этой же улице, - рассказал нам Игорь.

На церемонию закрытия приглашены и пионеры движения «Том Сойер Феста» в Верхневолжье - волонтеры из Кимр. Напомним, что они ведут свою деятельность с 2018 года. Два купеческих дома уже отреставрировали, а два последних сезона работали над каменным зданием - усадьбой купца Калинина.